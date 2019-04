Ta se nachází v tamní Židovské čtvrti, v historickém jádru města. „Nová budova se vztahuje k určitému poutavému a klidnému pocitu ve městě. V prvním patře je prostor pro apartmány a zázemí pro skauty. Jeho měkká dřevěná vložka bude kontrastovat s tvrdým exteriérem z betonu a hliníku. Druhé patro pak skrývá divokou zahradu. Kousek ukradené krajiny z prostředí Boskovic,“ uvedl ve studii uznávaný architekt.

Nová studie

Návrh studie vypracoval známý chilský architekt Smiljan Radić.

Řeší zástavbu v boskovické Židovské čtvrti v lokalitě U Koupadel.

Jedná se o budovu z betonu, hliníku a dřeva. S přízemní otevřeným prostorem. V patře pak s apartmány, zázemím pro boskovické skaty a střešním parkem. V podzemí počítá s parkovištěm pro 32 aut.

Nová studie vzbudila mezi místními velký ohlas a také vlnu emocí. Řada lidí ji považuje za necitlivý zásah do této části města. „Teď máme z balkonu krásný výhled západním směrem. Potom se budeme dívat na nějaký moderní hnus,“ okomentoval studii na sociální síti například Milan Veselý.

Z Radićova návrhu je zaskočený také znalec Židovské čtvrti a autor několika publikací o ní architekt Jaroslav Klenovský. „Už před vypracováním studie jsem měl obavy, že pan Radic se bude snažit na sebe strhnout pozornost. Je to dozajista skvělý architekt a opravdu umí. Ale tady přestřelil. Židovská čtvrť je zcela specifická lokalita s historií. Kdyby se taková stavba postavila mimo ní, tak s ní nemám problém. Otevřené přízemí a zeleň na střeše? Z mého pohledu v této lokalitě něco nepřípustného,“ řekl Klenovský.

Na druhou stranu řadu Boskovických studie oslovila a myslí si, že jde o krok správným směrem. „Mluvíme o živé části města. Během staletí se přirozeně vyvíjí a je to dobře. "Není to mrtvý skanzen, panoptikum starých domů, který by nás nutil stavět jen domy původním způsobem s původní architekturou. Nedávalo by to smysl. A ta takzvaná moderní stavba není plácnutím do vody. Naopak byla navržena právě pro dané místo,“ uvedl další z místních Ivo Provazník.

Podle boskovického místostarosty Lukáše Holíka budou zástupci města s architektem dále ladit vnitřní prostory budovy a jejich konkrétní využití. „Do konce roku bychom chtěli mít přesnou představu možného využití vnitřních prostor budovy. Podobně jako je to u studie na novou knihovnu. Současně také pracujeme na získání pozemků v této lokalitě. Zatím je město nemá,“ upřesnil Holík s tím, že studie dosud stála necelého půl milionu korun.

V minulosti Boskovičtí zvažovali dvě možnosti. Jedna počítala se zastavěním proluky a druhá s vytvořením parku. Právě na něj vypracovali před pěti lety studii bezplatně studenti. Později se objevila varianta, která nabídla řešení formou zástavby. Stála půl milionu korun. Radicův návrh je tak již třetí v pořadí.