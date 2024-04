Radary posílají data automaticky právě městské policii, kde se zpracují do elektronické podoby oznámení přestupku správnímu orgánu. To se pak elektronicky předá k dalšímu řízení na odbor dopravy na městském úřadu v Blansku. Nyní se jedná o dalším úsekovém měření, a to na silnici I/43 v Lažanech.

První v Blansku i na okrese. V Lažánkách spustí úsekové měření

BODY A POKUTY

Úsekové měření je v blanenské části Lažánky zavedeno obousměrně v délce více než jeden kilometr, což je přibližně polovina vzdálenosti od začátku po konec obce. Vyhodnocuje průměrnou rychlost vozidla v úseku mezi dvěma pevně nainstalovanými radary a porovnává je s nejvyšší povolenou rychlostí. „Pokud řidiči překročí povolenou rychlost 50 kilometrů v hodině, zaplatí ve správním řízení pokutu od dvou až do pětadvaceti tisíc korun. Za přestupek mohou obdržet také až 6 bodů,“ uvedli na webu města Blanska úředníci.

Podle místních, které Deník oslovil, měl být ale měřený úsek delší. Vynechává totiž táhlou rovinku pod kopcem poblíž čerpací stanice, kde řidiči rádi předjíždějí. „Právě v tomto místě střelci za volantem na to dupnou a předjíždí hlava nehlava. Podobně jako motorkáři. Úsekové měření mělo podle mě být až do první zatáčku u Márovek. Ale za nový radar jsem samozřejmě rád, provoz se tu viditelně zklidnil,“ poznamenal obyvatel Lažánek Miroslav Chalupa.

Podle úředníků je vybraný úsek v souladu se stanoviskem policie, zmíněná část v okolí čerpací stanice se totiž nachází v nezastavěné lokalitě a proto nebyla do měření zahrnuta. „Další věc, co mi trošku vadí, je to, že když už tu mají dodržovat rychlost řidiči, měl by být stejný metr také na cyklisty. Několikrát se mi totiž už stalo, že jsem jel z kopce v autě padesát a kolem mě si to profrčel jakoby nic cyklista,“ dodal muž.

Postihnout neukázněné cyklisty v tomto místě je ale podle všeho dost obtížné. Jednak jich nejezdí tolik jako aut a nové zařízení je nedokáže identifikovat, protože nemají na kole poznávací značku jako motorová vozidla. Za překročení povolené rychlosti však pokutu dostat můžou. Policisté by je ale museli změřit přímo na místě mobilním radarem. „Popravdě nevím o tom, že by se někde věnovali měření překračování povolené rychlosti u cyklistů. My se primárně zaměřujeme na jejich přestupky ve městě, jako je například jízda po chodnících v protisměru a podobně,“ poznamenal šéf blanenských strážníků Martin Lepka.

KAMIONY VE VELKÉM

Zklidnění provozu po instalaci úsekového měření přivítal také další z obyvatel Lažánek, který se představil jako Jiří. Dřív viděl velký problém v tom, že rychlost nedodržovali ve velkém řidiči kamionů ve směru od Jedovnic. To se nyní zlepšilo. „Zpomalení provozu je vidět. To je super, zvýšila se bezpečnost. Na druhou stranu jede víc aut za sebou v nižší rychlosti a je problém přejít silnici. U autobusové zastávky nám chybí přechod. Co nám ale vadí nejvíc a asi se nezmění je obrovský nárůst nákladní dopravy. Náklaďáků tu jezdí čím dál víc. Mají to zřejmě kratší a rychlejší než přes Vyškov a Brno a jezdí tudy až na Bíteš,“ uvedl muž.

Dodal že před rekonstrukcí průtahu městskou částí bylo na mostě na dolním konci Lažánek omezení tonáže. To po opravě silnice zmizelo. „Už se to tady řešilo, ale bez neúspěšně. Omezení nákladní dopravy neprošlo. Přitom tu jezdí stále více zahraničních kamionů z Polska nebo Rumunska,“ řekl obyvatel Lažánek.

Podle blanenského starosty a náměstka hejtmana pro dopravu Jiřího Crhy však není omezení nákladní dopravy v Lažánkách v současnosti možné. Jedná se o krajskou silnici druhé třídy s prakticky nulovými objízdnými trasami, které by intenzitu nákladní dopravy zvládly. „Úsekové měření se tu zavedlo na žádost místních. Byly tu velké problémy s dodržování rychlosti. Současně s tím se také ozývaly žádosti na omezení nákladní dopravy. To bohužel není možné. Ze zákona by musela být adekvátní náhradní trasa a ta není. Směrovat kamiony přes Brno by situaci jen zhoršilo,“ řekl Crha.

V podobném duchu mluvil i šéf krajských silničářů za oblast Sever Miloš Bažant. Připustil, že zmíněná trasa je pro řidiče nákladních aut často rychlejší i kratší. „To je otázka na dopravní inspektorát a městský úřad, který by vydal případně stanovisko o omezení dopravy. V tom případně bychom to řešili. Proč ale omezovat provoz na silnici druhé třídy, když v okolní silnice třetí třídy nejsou na nákladní dopravu dimenzované? To by nedávalo smysl a je nereálné,“ informoval Bažant.