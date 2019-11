Blanensko – Řadu rodičů na Blanensku čeká ve středu nepříjemnost. Některé školy se totiž rozhodly připojit k celostátní stávce a na celý den zavřou. Děti tak zůstanou neplánovaně doma. O kolik zařízení se přesně jedná, zatím není jasné.

Ve středu budou v některých školách prázdné lavice. Kvůli stávce učitelů. Ilustrační foto. | Foto: archiv města Hustopeče

„Každý potřebuje peníze a chce být ve svém zaměstnání co nejlépe ohodnocený. Práce učitele je náročná a zodpovědná. Stávka ale není z mého pohledu řešení. Také mi to nepřijde fér vůči rodičům. Je to hodně narychlo a řada z nich bude mít problém s hlídáním dětí. Pokud je někdo ve školství nespokojený, může změnit práci a zkusit to v jiném oboru,“ uvedl jeden z rodičů Miloš Volavý z Blanska.