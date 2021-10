Pumptrack, přístřešky nebo nová zeleň? Blanenští hlasují o projektech

Blansko /FOTO/ Pumptracková dráha, přístřešek pro koncerty, nová zeleň, oprava cesty do zahrádkářské kolonie. Zastřešené posezení nebo úprava povrchu na hřišti. To jsou projekty, které navrhla veřejnost do hlasování v blanenském participativním rozpočtu.

Blanenští hlasují o projektech v participativním rozpočtu. Na snímku projekt pumptrackové dráhy. | Foto: MĚSTO BLANSKO

Město v něm stejně jako před rokem uvolnilo 600 tisíc korun. Hlasování končí 1. listopadu. „Mám radost, že lidé do participativního rozpočtu své nápady posílají. Opět se sešly různorodé náměty od požadavku na vybudování pumptrackové dráhy, přes doplnění zeleně až po zázemí pro komunitní setkávání. Věřím, že veřejnost opět zvolí nejlepší z nich," uvedl na webu města blanenský starosta Jiří Crha. Hlasovat mohou lidé elektronicky pomocí aplikace Mobilní rozhlas. Nebo anketními lístky z městského zpravodaje. Ty jsou k dispozici také v informační kanceláři Blanka a na podatelnách městského úřadu.