Do blanenských škol chodí na první stupeň přes jedenáct set dětí. „Očekáváme, že v pondělí znovu nastoupí zhruba osm set padesát z nich,“ uvedla vedoucí tamního odboru školství Petra Skotáková.

Před hromadným návratem dětí do škol po epidemii koronaviru nakoupilo město dezinfekční a ochranné pomůcky za bezmála 400 tisíc korun. Včetně stojanů s bezdotykovými dávkovači dezinfekce ke vchodům, jednorázových roušek či bezdotykových teploměrů. „Školy s podobnými nákupy nepočítaly. Proto je město jako zřizovatel pokryje ze speciálního balíčku, který jsme z rozpočtu uvolnili na nákupy související s koronavirovou epidemií,“ vysvětlil starosta Blanska Jiří Crha.

Vyučování v základních školách bude okleštěné. Žáci na druhém stupni zůstávají doma a pokračuji v online výuce. Docházka na prvním stupni je pro děti dobrovolná. I tak se jich většina vrací zpět do lavic. „Budou však muset dodržovat speciální hygienická nařízení. Jedná se například o častější mytí rukou, nošení roušek ve společných prostorách a dodržování rozestupů. Školy mají nastavené i rozdílné časy začátku vyučování nebo délky hodiny, aby se děti hromadně nepotkávaly,“ doplnila Skotáková.

Podle řady lidí bude výuka v nouzovém režimu značně problematická. „Jsem na to hodně zvědavý jak si s tím škola poradí. Udržet děti v rozestupech jak při vstupu do školy, tak v samotné škole. Zvlášť potom, co jsou tak dlouho doma. Pravidelně se schází venku na hřišti nebo se navštěvují. Zkuste někdy projít Blansko a dětská hřiště. Všude je plno, ale ve škole to budou řešit jako by byl nejvyšší stupeň ohrožení. Pokud se v kolektivu objeví někdo pozitivní na koronavirus, žádná dezinfekci ani jednorázová rouška přenosu nezabrání,“ okomentoval situaci na sociální síti například Marek Švancara.

V pondělí otevřou i blanenské mateřské školy. Tři z nich pro všechny zapsané děti. Jedná se o školu v ulici Dvorská, pracoviště v Dolních Lhotě a v místní části Těchov. Ostatní čtyři mateřské školy budou otevřené jen v omezeném režimu, kvůli zdravotnímu stavu vyučujících, kteří se nemohou vrátit do práce. Nabídnou proto jen hlídání dětí pracujícím rodičům.

O prázdninách však blanenské školky chystají rozšířený provoz. „Namísto klasických dvou týdnů bude většina školek během července a srpna v provozu pět týdnů. Kvůli snaze zamezit šíření koronaviru ale letos mateřské školy nebudou o prázdninách přijímat k docházce děti z jiných blanenských škol,“ dodala Skotáková.

Školka v ulici Dvorská bude otevřená až od 10. srpna, protože do té doby mají dělníci v budově opravovat sociální zařízení. Do blanenských školek chodí zhruba 670 dětí a pro většinu rodičů bude podle Skotákové rozšířený provoz přes prázdniny výhodnější. „Jejich kmenová školka jim nabídne hlídání přes léto místo klasických dvou na dobu pěti týdnů. Komplikace to je pro zhruba pro pět procent rodičů, kteří o prázdninách využívají nabídky jiné školky,“ uzavřela blanenská úřednice.