Epidemická omezení zavřela památky i hospody, ale turistika pokračuje dál. „Myslím, že sám v době kovidové toho sám nachodím víc než jindy. Když není možné se zastavit na prohlídku nějaké památky nebo na občerstvení někde v restauraci naplánujete si díky tomu delší trasu,“ shrnul svoje zkušenosti předseda opatovického klubu turistů Dušan Machourek.

Kdy jste s turistikou začínal?

Turistice se věnuji od školních let. Bavilo mě poznávání okolí Velkých Opatovic. Svůj první patnáctikilometrový pochod jsem absolvoval v první třídě, byla to vycházka jarní přírodou v Jaroměři u Jevíčka. A už mi to zůstalo. Za rok jsem šel třeba pět nebo deset akcí v okolí Velkých Opatovic. Postupem let jsem pak začal jezdit na pochody po celé republice a začal se také věnovat delším trasám. Nejdřív třiceti a padesátikilometrové pochody a někdy v šestnácti letech jsem šel svou první stovku. Těch mám dodneška přes padesát oficiálních a celkem asi přes sedmdesát. Vždycky mě táhla organizovaná turistika. Věnuji se ale i individuální turistice, například na dovolených. V posledním roce také samostatné vycházky naprosto převažují kvůli epidemickým omezením.

Jak dlouho existuje Klub českých turistů Velké Opatovice?

Klub českých turistů jsme ve Velkých Opatovicích založili před osmi lety, bylo nás tehdy deset zakládajících členů. Dnes je nás přes osmdesát. Členy máme z Velkých Opatovic, ale i z okolí a celé republiky.

Brzy vás čeká první letošní pochod, bude vůbec možné ho uspořádat?

Opatovický Šmajd pořádáme první únorovou sobotu a letos chystáme už šestadvacátý ročník. Trasy budou jako každý rok, ale kvůli uzavření restaurací jsou omezená kontrolní stanoviště a při registraci budou platit přísná hygienická pravidla. Zrušit jsem ale museli Malohanácká stovka, protože je noční pochod, který letos pořádat nemůžeme. Všechny účastníky žádáme, aby důsledně dodržovali platná opatření. Naší další velkou akcí je Putování přes Halasovo Kunštátsko třetí týden v říjnu.

Jak vůbec zasáhla doba kovidová do turistiky?

Samotnou turistiku kovid tolik nezasáhl, omezil ale samozřejmě návštěvy zajímavých památek jako jsou hrady, zámky a různá muzea. Myslím, že sám v době kovidové toho sám nachodím víc než jindy. Když není možné se zastavit na prohlídku nějaké památky nebo na občerstvení někde v restauraci naplánujete si díky tomu delší trasu. Za leden jsem o víkendech už absolvoval tři maratóny a dvě krátké dvacetikilometrové trasy. Jeden víkend vyrazím tady u nás do okolí nebo do nedalekého Moravského krasu, druhý týden popojedu na Vysočinu, do Orlických hor nebo třeba do Jeseníků či Beskyd.

Co považujete za největší úspěch?

Zdolání pěší sto kilometrové trasy. Mám za sebou přes padesát na oficiálních akcích potvrzených diplomy o absolvování, celkem jsem jich ušel už přes sedmdesát.

Jaké máte další plány?

Jelikož letos bude u nás hodně organizovaných akcí zrušeno nebo omezeno, tak jsem v letošním roce účastníkem turistické virtuální akce pořádané rakouskými turisty Marathon Cup. Ta spočívá v tom, že musíte ujít trasu odpovídající délce maratonu, 42 kilometrů, pořadatelům poslat záznam trasy z nějakého vhodného systému a fotku.

Co by vám nyní nejvíce pomohlo?

Konec některých nesmyslných omezení, které nyní v naší republice panují

Co na vaši turistickou aktivitu říká rodina?

Ta už si zvykla, že každý víkend, především v sobotu, trávím na turistických akcích a při krátkých trasách se někdy i přidají.

Kam nejraději jezdíte na dovolenou?

V Česku mám nejraději hory, ať už jsou to Krkonoše, Jeseníky, Beskydy, Šumava, nebo Krušné a Orlické hory. V zahraničí je to podobné, nejraději jezdím do Rakouska, konkrétně do Tyrolska.

Máte nějakou knížku, která vám utkvěla v paměti od dětství a ovlivnila vás - a čím?

Čtu především tisk nebo sleduji internet s turistickou a sportovní tématikou, knihy moc ne.

Jaký je váš oblíbený film?

Mám rád obecně historické filmy a zejména ty z druhé světové války. Například ruský film Stalingrad a sovětský seriál Čtyři z tanku a pes.

Máte nějaké nejoblíbenější jídlo a podělíte se o recept?

Nejraději nám svíčkovou, tu si každý připravuje po svém a já svůj neprozradím.

Máte tip na pěknou vycházku či výlet ve vašem okolí?

Ač se to nezdá, v okolí Velkých Opatovic je několik zajímavých míst. Jedná se o Opatovické hradisko, Smolenskou přehradu, nejvyšší vrchol Malé Hané - Hušák, poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích, několik válečných pomníků a podobně. Přímo ve Velkých Opatovicích doporučuji návštěvu místního zámku, kde je umístěno kartografické centrum a přilehlý park

Je nějaká historická osobnost, se kterou byste ráda potkala? Proč?

Bylo by jich víc. Hodně si vážím například toho, že jsem se měl příležitost setkat se dvěma osobnostmi z turistického hnutí. Byl to první pořadatel a propagátor dálkových padesáti a stokilometrových pochodů Jan Zajíček a Jiří Caletka, propagátor oblastních turistických odznaků.

Kdo vám nejvíce pomáhá s vaší činností?

Rodina v čele s manželkou a kamarádi z našeho turistického klubu Malá Haná Velké Opatovice.