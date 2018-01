První prezidentské kolo? Lidé z Blanenska chtějí na hradě Zemana

Blanensko – Jednoznačná záležitost. Jakmile se v sobotu odpoledne zavřely na Blanensku volební místnosti a začalo sčítání hlasů v prvním kole prezidentských voleb, šel hned do trháku současný prezident Miloš Zeman. A všechny ostatní soupeře nechal daleko za sebou. Hlas Zemanovi dala například pětasedmdesátiletá Františka Černohlávková z blanenského Senior centra. „Politiku moc nesleduji, ale Miloš Zeman se mi líbí. Myslím, že je rozumný a ty ostatní kandidáty tolik neznám,“ řekla žena.

Panorama Prahy. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Dosavadní prezident získal na Blanensku v první kole 43,68 procent hlasů. „Je neuvěřitelné, kolik lidí mohlo po pětiletce lží a nenávisti opět volit současného prezidenta. Doufám, že ve druhém kole blok slušnosti misky vah převáží,“ uvedl Lukáš Malý z Adamova, který volil vědce Jiřího Drahoše.

Ten se dostal do druhé kola. V regionu ho volilo 13 394 lidí a měl podporu 23,51 procent voličů. „Pro Jiřího Drahoše jsem se rozhodl už dávno. Je to neagresivní člověk s velkou noblesou, přehledem a vzděláním. Myslím si, že jeho osoba by mohla kultivovat českou politickou scénu. Ta má z mého pohledu hospodský nádech,“ vysvětlil svou volbu známý porodník a primář boskovické nemocnice Jan Machač.

Výsledky 1. kola prezidentských voleb

okres Blansko



Volební účast: 66,08 %



Kandidáti postupující do 2. kola

Miloš Zeman 43,68 % 24 884 hlasů

Jiří Drahoš 23,51 % 13 394 hlasů



Z devítky prezidentských kandidátů skončil na Blanensku stejně jako na republikové úrovni hluboko za očekávání bývalý předseda vlády Mirek Topolánek. K volbám přišlo v okrese Blansko 66,08 procent voličů. Téměř totožná byla účast v prvním kole prezidentských voleb také před pěti lety. Někteří lidé z Blanenska volili mimo své bydliště. Jako například Lenka Juříčková. „Byla jsem týden na horách, ale před odjezdem jsem si vyřídila voličský průkaz. Prezidentské volby jsou pro mě důležitá věc a nevynechala bych je,“ dodala Juříčková.



To Monika Karlíková z Blanska k minulým prezidentským volbám nešla, protože pracovala s přítelem v kanadském Vancouveru. „Museli bychom tehdy na konzulát do Ottawy. To by bylo velmi složité. Letošní volby jsme už ale nepropásli. Ze zahraničí jsme se rozhodli nedávno vrátit. A termín návratu se vybíral částečně i kvůli volbám. Já dala hlas panu Hilšerovi. Část života strávil v zahraničí a nebojí se otevřeně vyzývat k užší integraci do Evropské unie. Je sympatický, mladý, s velkou chutí do života a něco dělat,“ poznamenala Karlíková.



Druhé kolo prezidentských voleb je na programu 26. a 27. ledna.