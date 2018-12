První na jižní Moravě: mobilní aplikace spočítá volná parkovací místa u nádraží

Blansko – Zaparkovat u vlakového nádraží v Blansku je často problém. I když má kapacitu přes dvě stě míst, bývá plné. Využívají ho hlavně lidé, kteří po odstavení auta dále cestují vlakem. Některé řidiče odradí i pohled na zaplněnou plochu, další místo se ani nesnaží hledat a parkují jinde. Nyní jim pomůže unikátní sledovací systém, který jim sdělí, jak je parkovací plocha vytížená a kolik zbývá volných míst.

Parkoviště u blanenského nádraží. Ilustrační foto.Foto: Deník / Adam Kubík

Na podobné řidiči běžně narazí například v Brně. Ale blanenské bude jako první na jižní Moravě propojené s mobilními telefony.

U vjezdu a výjezdu z parkoviště jsou pod zemí zabudována čidla. Další jsou i na vzdálenějších místech. „Údaje z čidel se přenášejí do bezplatné aplikace, kterou si zájemci stáhnou zdarma do mobilních telefonů. Spustit ji chceme do konce letošního roku. Zatím běží ve zkušebním provozu a ladí se detaily,“ uvedl Květoslav Havlík ze společnosti Kordis, která v kraji koordinuje dopravu.

Dodal, že kromě aplikace o stavu obsazenosti parkoviště má řidiče informovat i panel před vjezdem do této lokality. „I když tam často neparkuji, tak si mi tento nápad líbí. Využití moderní technologie vítám, řidičům pomůže,“ řekl Jan Komínek z Blanska.

Parkoviště stojí na městském pozemku. Dělníci ho postavili před třemi lety. Sledovací systém není podle Havlíka náročný na údržbu. Čidla jsou bezdrátová a jejich baterie mají garantovanou pětiletou životnost. Nový systém stál dvě stě tisíc korun.