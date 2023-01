„Z práce se vracím ve večerních hodinách. Nechat auto u domu je v tu dobu nereálné, proto stavbu parkovacího domu nedaleko našeho paneláku vítám. I když mám obavy, jak zapadne do okolní krajiny. Doufám, že nebude až tak bít do očí. O vlastní garáži zatím s přítelem neuvažujeme,“ řekla Deníku žena.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Projekt domu se dvěma věžemi a více patry připravovali Adamovští několik let. Má stát ve stráni mezi jednou z bytovek v Sadové ulici a základní školou v Komenského na pozemcích města. Půjde o první stavbu svého druhu na Blanensku.

V první etapě za 84 milionů korun bez daně dělníci postaví jednu věž se 120 místy a základy druhé. V plánu je dohromady až tři sta míst. Stavba se má naplno rozjet začátkem března a skončit v říjnu příštího roku.

„Staveniště firmě předáme za měsíc. Koncem února by na místo už měla začít najíždět těžká technika a stavaři zahájí přípravné práce. Pracovat se tam bude ve všední dny od šesti ráno a maximálně do šesti hodin večer. Tento režim se může časem změnit v případě, že stavba bude mít skluz. Třeba i vlivem počasí. To se nedá v tuto chvíli přesně stanovit,“ uvedl adamovský místostarosta Jiří Němec.

Současně se zahájením prací a průjezdy nákladních aut nastanou dlouhodobá dopravní omezení. Původní parkoviště v Sadové ulici nad základní školou zaberou stavaři s technikou a parkování před panelovými domy omezí zákazové značky.

„Jako náhradní plochu pro odstavení aut dočasně využijeme přírodní areál Sklaďák. Plochu máme dlouhodobě v pronájmu od Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. S lesníky nyní jednáme o úpravách příjezdové cesty a povrchu. Cestu chceme zpevnit a udělat na ní zálivy, aby se tam auta mohla vyhýbat. Počítáme také s novým veřejným osvětlením. Jak na příjezdové cestě, tak na odstavné ploše,“ vyjmenoval Němec.

Parkovací dům Adamov, ulice Sadová



1. etapa, březen 2023 – říjen 2024



84 milionů bez daně



několikapatrová věž, plus základy druhé



120 parkovacích míst (celkem 300)

Někteří místní by po zprovoznění náhradního parkoviště uvítali jeho monitorování ze strany městské policie. „Zajímalo by mě, jestli se tam bude nějak více hlídat. Přece jenom je to daleko od domů a mohlo by se tam dařit zlodějům,“ zaznělo na sociálních sítích.

Podle místostarosty Němce budou strážníci po startu stavebních prací tuto část města sledovat a kontrolovat. Dohlédnou na dodržování dopravních předpisů. „Než si lidé na omezení provozu zvyknou, chvíli to potrvá a určitě se to neobjede bez emocí. Ze začátku to může trošku drhnout. Příjezdová cesta na Sklaďák a náhradní parkovací plocha by měly být bez problémů průjezdné. Zvažujeme, že toto místo bude navíc pod dohledem kamery,“ sdělil.

Při stavbě parkovacího domu se musí Adamov spolehnout na vlastní peníze. Zisk dotace nebyl možný. Jedná se o největší investici města za poslední dekády. Na termínovaných vkladech má Adamov odložených pětatřicet milionů, deset odloží letos a stejnou částku příští rok.

Na finální práce si vzalo úvěr s limitem třicet milionů korun. Stání v parkovacím domě bude zpoplatněné. Zatím ale není jasné v jaké výši. Vedení města však nastínilo, že většina míst bude za symbolický poplatek, který pokryje například případné pořízení čipových karet, a také energie. O jeho výši bude diskutovat v tomto roce.