Blanensko /AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ -V sobotu ve dvě hodiny odpoledne se zavřely volební místnost. Hlasovala necelá třetina obyvatel Blanenska.

Na dalších pět let je jasno, kdo bude Českou republiku zastupovat v Evropském parlamentu. Na Blanensku přišla dát svůj hlas asi jedna třetina voličů. Volby sice skončily už v sobotu odpoledne, ale jména zvolených poslanců nebyla v době uzávěrky Blanenského deníku Rovnost známa, protože sčítání hlasů začalo až včera v deset hodin večer.

„To víte, že to není příjemné, vracet se do volební místnosti ještě v neděli v noci. Ale počítáme, že do půlnoci bychom to mohli mít hotové,“ uvedla zapisovatelka volební komise v Ludíkově Ilona Šamalíková.

Podle hlášení z volebních místností přišlo k volbám na jižní Moravě necelých třicet procent voličů. „Je to přibližné číslo. Vychází z posledních hlášení půl hodiny před uzavřením volebních místností,“ uvedla Eva Sychrová z Krajského úřadu v Brně. Podle těchto údajů volilo na Blanensku necelých třiatřicet procent lidí, na Boskovicku třiatřicet procent, na Velkoopatovicku pětadvacet procent, v Adamově osmadvacet procent. Čísla z Letovicka neměla Sychrová k dispozici.

Podle členů volebních komisí chodili lidé k volbám většinou průběžně. „U nás hlavně v pátek večer a v sobotu dopoledne. Předpokládám, že stejně jako při jiných volbách i tentokrát v naší obci zvítězí KDU-ČSL,“ popsala situaci v Ludíkově Ilona Šamalíková. K volbám se tam vypravila i nejstarší obyvatelka obce, které má jednadevadesát let. V Ludíkově těsně před ukončením voleb napočítali jednatřicet procent voličů. „Je to tak polovina z toho, co bývá při jiných volbách,“ dodala Šamalíková.

Řada voličů svou neúčast u voleb zdůvodňovala tím, že v Evropském parlamentu nemohou nic ovlivnit. Hana Nečasová z Blanska má jiný názor. „Já si myslím, že je to naše povinnost, jít k volbám. Že i v těchto volbách můžeme mít na něco vliv,“ míní žena.

V Šebetově čekalo překvapení na mladé voliče, kteří přišli volit poprvé. „Na památku dostali knížku Proměny Malé Hané a tužku,“ uvedl předseda tamní volební komise Antonín Habala. Před koncem voleb tam měli odškrtnuto 169 z 612 voličů, tedy necelých osmadvacet procent.

Na to, aby průběh voleb nic nenarušilo, dohlíželi policisté. „Mimořádné hlídky kontrolovaly zejména okolí volebních místností. Žádný incident jsme nezaznamenali,“ uvedla blanenská mluvčí Iva Šebková.

Stejně mluvila i Eva Sychrová z krajského úřadu. „Na Blanensko vyjely kontroly v sobotu, ale nikde nezaznamenaly žádný problém,“ řekla. Ta však očekává, že někteří lidé budou podávat stížnosti, protože nebyli na seznamu voličů. „Přesné počty budeme znát během týdne. Při těchto volbách nebylo možné voliče na seznam dopsat dodatečně,“ dodala. Iva Močičková z boskovické radnice na Boskovicku žádnou takovou stížnost nezaznamenala. Hana Nedomová z blanenské radnice ví o jednom případu ve Svinošicích. „Paní chtěla volit, ale nebyla uvedena ve stálém seznamu voličů, takže hlasovat nemohla. Byla to ale zřejmě její chyba, je nějakou dobu přestěhovaná a měla možnost si to před volbami zkontrolovat,“ uvedla Nedomová.