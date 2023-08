Milovníci oblíbeného nápoje často mléčného až zlatavého zbarvení si tak budou muset ještě počkat. „Burčák si dám rád, bývá skvělý, chutná a při jeho popíjení bývá fajn zábava. Člověk se poměrně rychle dostává do dobré nálady. Navíc bývá i pěkně voňavý, třeba z odrůdy moravský muškát,“ svěřil se David Vaculík, který rád z Brna zamíří na jih Moravy, kde zatím vinaři vyhlížejí lepší počasí.

Letošního prvního burčákového doušku se tak dočká stejně jako další degustátoři později, než tomu bylo v posledních letech. „Minulé ročníky lze hodnotit, díky celoročním nadprůměrným teplotám, jako teplejší, a tudíž docházelo k dřívějšímu dozrávání hroznů přibližně o deset až dvanáct dnů dříve oproti dlouhodobému průměru,“ vysvětlil ředitel Château Valtice – Vinné sklepy Valtice David Šťastný.

Problémy se zažíváním vyřeší nápoj podobný pivu. Testují ho lékaři z Brna

Loni tak měli ve své Vinařské pohotovosti první čerstvý burčák už šestého srpna, a to z hroznů poměrně raritní sorty Augustovskij. „Je nejranější odrůdou, kterou naše skupina má, a je zřejmě nejranější odrůdou na Moravě vůbec. Dnes jsme měřili cukernatost moštu u hroznů Augustovskij a Irsai Oliver a mošt měl „jen“ dvanáct až třináct stupňů ČNM. Od čtvrtku by měly přijít vyšší teploty a sluníčko. Pokud by se teda počasí zlepšilo, teoreticky bychom mohli sbírat první hrozny patnáctého, šestnáctého srpna a o víkendu devatenáctého, dvacátého srpna bychom mohli mít čerstvý burčák na Vinařské pohotovosti v našem vinařství ve Valticích,“ přiblížil ředitel Château Valtice s tím, že cenu burčáku očekává stejnou jako v minulém roce.

Jedinečný rok

Podobně vidí úplný začátek vinobraní také valtický vinař Miloslav Machuča. Vinaři očekávané slunce by mělo o víkendu dodat na sladkosti i jeho hroznům odrůdy Irsai Oliver. „Teprve v příštím týdnu bych chtěl začít sbírat, takže burčák bych měl mít někdy kolem osmnáctého,“ prozradil Machuča. Jak zavzpomínal, tak snad jen v roce 2018 měl burčák už na začátku srpna. „To byl ale extrém,“ podotkl vinař.

To byl taky jedinečný rok, na který si pamatuje řada jihomoravských vinařů i pořadatelů akcí. To se týká například Bzenecké pouti, která se uskuteční ve vinařském městečku o nejbližším víkendu. Ani tady ale letos nabídku burčáku neočekávají. „U nás na Bzenecké pouti se dal koupit burčák jen v roce 2018, ale to bylo jiné počasíčko,“ připomněla místostarostka Irena Koukalová Uličná.

Před pěti lety byl tak poměrně jedinečný vinařský rok. „Tehdy se brzy oteplilo a vinná réva začala rašit velice rychle a pak se odrůdy běžně sbírané v říjnu sklízely už září,“ zavzpomínal vinař Marek Jaštík z nedalekých Vacenovic s tím, že letos vidí zahájení vinobraní nejdříve začátkem září, ale spíše v jeho půli.

Otevřené sklepy

To příští sobotu budou pořádat u sousedů v Ratíškovicích Otevřené sklepy, kde v minulosti už někteří vinaři hostům nabízeli i burčák. „Jako první sbíráme Irsai Oliver nebo Sieger, ale letos je dozrávání hroznů přibližně o dva týdny opožděné,“ vysvětlit předseda ratíškovických vinařů Jiří Hubáček.

O týden později, tedy šestadvacátého srpna, pořádají Dožínky s otevřenými sklepy v nedalekém Vracově. „Věřím v to, že tady už nějaké burčáky budou. Momentálně ale nevím u nás o nikom, kdo už začal sklízet hrozny, třeba Irsaie,“ doplnil předseda vracovských zahrádkářů Petr Šmíd.

U Hrušek se prodával falšovaný burčák, bylo v něm 27 procent vody

Zákon tak sice prodej burčáků už několik dnů umožňuje, ale příroda zatím neumožnila hroznům dozrát. „Nápoj pod názvem burčák lze prodávat od prvního srpna, ovšem za předpokladu splnění dalších podmínek. Tedy, že jde o částečně zkvašený hroznový mošt vyrobený z hroznů révy vinné sklizených a zpracovaných v České republice v daném roce. Nepředpokládáme, že v této sezoně už nějaký je,“ sdělil mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Připomněl, že prodejní sezona je na jedné straně ohraničená první srpnem a na druhé straně pak posledním listopadovým dnem.

Inspektoři následně provádějí i kontrolní akce zaměřené právě na burčák, včetně laboratorních rozporů. Prověřuje se tak geografický původ hroznů, ze kterých byl burčák vyrobený. Dále se sleduje například přítomnost syntetických barviv, etanolu z přidaného cukru, množství přidané vody, obsah alkoholu či obsah oxidu siřičitého.