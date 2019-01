Blanensko, Vyškovsko – Jak vypadá Večerníček, ví každý. Ale opravdu umí jezdit na jednokolce? Odpověď i na takovou otázku se v sobotu dozví návštěvníci Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Den před první adventní nedělí v ní totiž už tradičně patří celorepublikové akci Den pro dětskou knihu. A jelikož má setkání každý rok jiné téma a letos Večerníček slaví padesátiny, rozhodli se knihovníci zorganizovat velkou oslavu.

Ilustrační foto. | Foto: Jaromír Šimek

Chybět tak nebudou ani stanoviště s pohádkovými postavami. „Lidé se setkají třeba s Ájou a Maxipsem Fíkem, ale i Patem a Matem, Rumcajsem nebo Ovčí babičkou. Na jednotlivých místech budou muset splnit různé úkoly, za které dostanou Večerníčkovy penízky na směnu v našem obchůdku," popsala pracovnice knihovny Zdeňka Adlerová.

Soutěží se můžou zúčastnit i dospělí. „Neznám jediného, který se na Večerníček nedíval," usmívala se Adlerová.

Kromě pohádkových postav přijde do knihovny i chlapec v papírové čepici. „Kdo bude mít odvahu, může si vyzkoušet jízdu na jeho jednokolce. Jinak ale dorazí i canisterapeutická fenka Endy, takže děti budou moci číst pejskovi. Jelikož se hodně věnujeme trénování mozku, budou se na místě prodávat i edukační hry, hlavolamy a dřevěné hračky od jedné z regionálních firem," popsala část programu Adlerová.

Nalákat chtějí i na takzvané Plackohraní. Děti i dospělí si můžou nakreslit, co by chtěli mít na placce nebo na zrcátku. „Zalisují ho a vznikne vlastní doplněk, který můžou použít i jako netradiční dárek. Budeme mít i dílnu recykliteratury. Což je nový výtvarný obor, který využívá starých novin a časopisů k tvorbě moderního pojetí koláží. Vystřihnou se obrázky a různé nesouvisející texty, které se pak dají dohromady tak, aby to mělo určitou pointu, vtip," poznamenala Adlerová s tím, že setkání začne v devět hodin ráno. Trvat bude zhruba do druhé odpoledne.

Jakmile si děti i dospělí dostatečně vyhrají, můžou se vydat jen o pár stovek metrů dál na druhý vánoční muzejní jarmark. Konat se bude ve velkém výstavním sále Muzea Vyškovska. „Příchozí si budou moci nakoupit dárky i vánoční potřeby. Součástí bude také prohlídka výstavy z cyklu Tradice Vánoc. Tentokrát je zaměřená na svátky v padesátých a šedesátých letech minulého století. Mimo to zveme děti i dospělé do naší tvořivé dílny, kde si vyrobí drobný vánoční dárek nebo ozdobu na stromeček," popsala pracovnice muzea Ivana Fleková.

Začátek adventu se promítne také do většiny akcí, které se o víkendu uskuteční na Blanensku. V Blansku se už v pátek pět minut po páté slavnostně rozsvítí vánoční strom. Součástí hlavně dětmi toužebně očekávaného okamžiku bude dvoudenní program. „Začne v pátek ve tři hodiny odpoledne vystoupením dětského folklorního souboru Drahánek, na které o půl čtvrté naváže Vánoční prelude Aleše Průchy," uvedl ředitel Kulturního střediska města Blanska Jaroslav Jeřábek.

Následovat bude Legenda o hvězdě a s ní vánoční povídání Evy a Jany Hruškových o narození Ježíška a adventní slovo jáhna Oldřicha Němce. Program nabídne i sobotní dopoledne. Návštěvníci se mohou těšit například na soutěž Namaluj si svůj sen, na Vánoční dovádění s Niky nebo na Šípkovou Růženku. Od pátečního rána do sobotního poledne náměstí obsadí vánoční trhy.

Boskovičtí svůj vánoční strom rozsvítí v neděli. Sváteční odpoledne začne ve čtyři hodiny odpoledne vánočními melodiemi v podání boskovické základní umělecké školy. „Letošní novinkou bude Andělské divadlo. Tři andělé na chůdách, vysocí asi dva a půl metru, budou chodit s lucernami i mezi dětmi," pozval malé i velké boskovický místostarosta Petr Malach.

Na prohlídky adventně a vánočně vyzdobených komnat zve v sobotu i v neděli zámek v Lysicích. Otevřeno bude od deseti hodin do pěti odpoledne. „Prohlídky budou spojené s povídáním o historických vánočních zvycích. V renesančním salonku vedle pokladny nachystáme adventní dílnu, kde si zájemci mohou vyrobit například vlastní adventní věnec či svícen nebo pořídit vánoční dekorace," vyjmenovala lysická kastelánka Martina Rudolfová.

Na nádvoří budou k vidění vánoční stromky, které různě nazdobí děti, floristé i zámečtí zahradníci. Komu bude zima, může se zahřát horkou medovinou nebo punčem.

Adventní rukodělná dílna a velký jarmark řemesel zaplní v neděli od deseti hodin do pěti odpoledne sokolovnu ve Valchově na Blanensku. „Nabídneme tvoření, nákup dárků na Vánoce, zabijačkové speciality, adventní kavárnu, vystoupení mistra České republiky a Slovenské republiky ve floristice a mnoho dalšího," pozvala starostka Valchova Jindřiška Brožová.