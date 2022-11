Od nové silnice se čeká pohodlnější cestování do okolních měst. Dále pak odklon dopravy, převážně nákladní, z centra obce v ulicích Komenského a Fügnerova. Podle vypracovaného modelu má po dokončení průtahu klesnout intenzita dopravy v ulici Komenského na polovinu a v ulici Fügnerova až na deset procent. „Zástavbě ve zmíněných ulicích průtah určitě pomohl. Odkloní nákladní dopravu, provoz se tam zklidní. Někteří lidé z jiných částí města si ale teď stěžují na hluk, když auta po průtahu jezdí vyšší rychlostí a rozléhá se to po okolí. S krajskými silničáři to řešíme,“ sdělila starostka Rájce-Jestřebí Romana Synakieviczová.