Blansko – Nová pracovní místa, výrobní haly, sklady. Projekty za několik stovek milionů korun. Plány řady firem v nevyužité části blanenské průmyslové zóny jsou velkolepé. Zatím však několik let zůstalo jen u nich. A volné pozemky místo nových staveb zarůstaly plevelem.

Průmyslová zóna v Blansku. | Foto: Pyrotek CZ, Real Global Investment a. s.

Letos se to má změnit. Těsně před startem stavby výrobní haly, skladu a administrativní budovy je firma Pyrotek CZ. „Jakmile dostaneme stavební povolení, hned začneme stavět. Počítáme s tím, že to bude v únoru," řekl Blanenskému deníku Rovnost jednatel společnosti Otakar Havelka.

Výrobce žáromateriálů pro hliníkářský průmysl, hutě, slévárny a sklářský průmysl investuje do novostavby na vlastních pozemcích o rozloze necelých dvou a půl hektaru. Podle Havelky to bude z vlastních zdrojů částka mezi sto padesáti a sto šedesáti miliony korun. Dalších několik desítek milionů pak dá firma do nových technologií. Hotovo má být letos na podzim. „Do průmyslové zóny Vojánky přesuneme výrobu a technologie ze závodu v Dolní Lhotě. Spojíme je s částí podniku, který už v průmyslové zóně máme. Do Dolní Lhoty poté přemístíme část výroby, kterou máme v Blansku v pronajatých halách bývalého Adastu," upřesnil Havelka.

Společnost v současnosti zaměstnává necelých tři sta pracovníků. Po dokončení výrobní haly ve Vojánkách nabídne několik desítek nových míst. „Bude to asi kolem padesáti lidí," dodal jednatel společnosti Otakar Havelka.

Do konce června

Blanenská radnice nabídla před časem v průmyslové zóně přibližně pět hektarů městských pozemků několika firmám. Ty však své projekty zatím nedotáhly do konce. Pokud letos do konce června nepodepíší s městem na pozemky nájemní smlouvy, budoucí kupní smlouvy a nesloží zálohu, nabídne město pozemky jiným investorům. Rozhodli o tom blanenští zastupitelé. „Nemůžeme čekat do nekonečna. Na volné pozemky se ptali další investoři. Termín už jsme navíc jednou prodlužovali. Pokud firmy v průmyslové zóně přece jen začnou stavět, pozemky jim nejprve pronajmeme a po kolaudaci staveb prodáme," řekl blanenský místostarosta Jiří Crha.

Největší plochu má zatím zarezervovánu brněnská společnost Real Global Investment. Více než tři a půl hektaru. Na nich chce postupně postavit Technologický park Blansko-Vojánky. Ten počítá se sedmi halami pro firmy zabývající se výrobou. V nich by mělo pracovat až čtyři sta lidí. To vše přibližně za tři sta padesát milionů korun.

Za pozemky by mělo město získat přes šestnáct milionů korun. „O prodloužení termínu na podepsání smluv požádala město právě Real Global Investment. Projekt se zdržel kvůli digitalizaci katastrálních map. V projektu se musela upravovat dokumentace. Financování má společnost zajištěné. Stavět se má začít letos. V první etapě se postaví tři haly," řekl ředitel blanenské společnosti Hydraulické stroje a zařízení Pavel Tomášek.

Bude stavět i Blata?

Právě Hydraulické stroje a zařízení si chtějí od investora Technologického parku pronajmout jednu z výrobních hal, která se postaví v první etapě. „V hale počítáme s výrobou, vývojovým a výzkumným pracovištěm," dodal Tomášek.

O šest tisíc metrů městských pozemků má zájem také výrobce minibiků a komponentů pro letecký průmysl firma Blata. „O rozšíření naší výroby ve Vojánkách uvažujeme už několik let. Zatím to nedopadlo. Ale teď jednáme s investorem. Vypadá to nadějně. Ale v dnešní době není jistého nic. Snad podepíšeme smlouvu do doby, než vyprší lhůta od města," řekl podnikatel Pavel Blata.

Na ploše zhruba osmi tisíc metrů čtverečních chce ve Vojánkách stavět výrobní halu také společnost Atona, která se zabývá například zpracováním plechů CNC a NC technologiemi. Podobně jako u firmy Blata je ale rozšíření výroby u ledu už několik let. „Samozřejmě to všechno závisí na objemu zakázek. Nová výrobní hala je pro nás velká investice. Zatím jsme do toho nešli, ale není to uzavřená kapitola," řekl finanční ředitel společnosti Libor Švec.