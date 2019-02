Zatímco kina ve většině případů hlásí nárůst návštěvnosti, knihovny na tom mohou být hůře. Jak je to u vás?

Loňský rok byl trochu mimořádný, protože jsme měli celé letní prázdniny z důvodu revize knihovního fondu zavřeno. Na druhé straně nedošlo v podstatě k žádnému úbytku registrovaných čtenářů a za poslední roky nám jejich počet spíše stoupá. Markantní je to u čtenářů do patnácti let let.



Podepisují se na návštěvnosti moderní technologie jako Internet a mobilní telefony?

Internet a sociální sítě jsou pro nás velkým konkurentem, ale i z čísel je vidět, že lidé stále čtou a číst budou. Došlo k mírnému poklesu přepočtených výpůjček na jednoho registrovaného uživatele, kdy ještě před třemi čtyřmi lety si lidé za rok půjčili v průměru padesát knih. Loni to bylo asi čtyřicet. Nejvíce je vidět propad v návštěvnosti veřejného internetu, protože v dnešní době chytrých telefonů, relativně levných datových tarifů a všudypřítomných wifi hotspotů již můžete spoustu informací zjistit v terénu.

Lukás Dlapa

O něm: Je mu čtyřicet let, je ženatý a má tři děti. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Brně a personální management v Olomouci. Ředitelem Městské knihovny Blansko je od roku 2017.



Jak odpočívá: Doma nemají televizi a dětem se snaží vytvořit zajímavý program. Když si najde chvíli pro sebe, rád si něco přečte nebo zdřímne.



Kde se prochází: S rodinou na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku nebo na tamní přehradě.



Kde rád jí a pije: Má rád nefiltrovaná piva z malých pivovarů, i ta svrchně kvašená, a rum.

Mají dnešní děti ještě zájem o chození do knihovny?

Určitě. Je to vidět i každý den na dětském oddělení. Děti sedí na gauči, polehávají v sedacích pytlech, hrají deskové hry, čtou si, anebo si jen tak povídají. Pro ty menší jsme loni koupili Albi tužku kouzelného čtení a k ní všechny knihy z této edice. Pro obrovský zájem jsme museli koupit ještě jednu. Nedávno se zásluhou knihovnic na dětském oddělení „narodil“ skřítek Knihovníček. Malý neposeda, který by rád jezdil na výlety a zažíval nová a nová dobrodružství. O sobotách potom těm nejmenším při našem Dětském knižním promítání pouštíme místo filmů bohatě ilustrované knihy.



Čím se snažíte čtenáře přilákat?

Knihovna by podle mě měla být takovým komunitním centrem města nebo obce. Lidé by tam neměli chodit jen pro knihy, ale také za zábavou, poučením a nebo jen tak na kus řeči. Naší velkou snahou je tedy udržet si stávající čtenáře a ideálně přilákat i nové. A toho lze dosáhnout právě i pořádáním rozmanitých akcí. Přednášek, výstav, autorských čtení, vymýšlením novinek. Ale hlavně vstřícným přístupem knihovníků ke čtenářům. Za to poslední musím poděkovat všem našim pracovníkům, protože to je jeden z důvodů, proč nám čtenářů neubývá.



V současnosti se do povědomí dostávají i elektronické knihy…

Půjčování elektronických knih je jednou z novinek, které jsme zavedli z dotací z ministerstva kultury koncem loňského roku. Na hodnocení je brzy, ale po zkušenostech z jiných knihoven to zatím není služba masově využívaná. Své příznivce si však jistě najde.



Přiblížíte novinky, které v blízké budoucnosti chystáte nebo už jste je zavedli?

Zmínil bych počítače pro veřejnost s nadstavbou pro nevidomé a slabozraké FriendlyVox. Je to služba, která umožňuje nevidomým lidem surfovat po internetu, „číst si“ zpravodajské weby, hledat v jízdních řádech, poslouchat youtube kanály a další. A to vše zcela zdarma, stačí jen program nainstalovat do internetového prohlížeče. Další horkou novinkou je naše lekotéka. Jedná se o soubor hraček, her, didaktických pomůcek a muzikoterapeutických nástrojů.

Knihovna by také měla mít novou klimatizaci. Je to tak?

Co se týká nové klimatizace, jsme ve fázi shánění povolení. Pro letošní rok jsme podali několik žádostí o dotace. Ta zásadní, která doufám, že vyjde, je zavedení nového knihovnického systému, protože ten stávající již neodpovídá standardům dnešní doby. Další projekt je po vzoru loňského roku, kdy jsme uspořádali soubor přednášek, besed a tvořivých dílen u příležitosti stého výročí založení republiky. Letos si připomeneme třicet let od sametové revoluce.



Je něco, co knihovně brání v rozletu?

Limituje nás prostor. Jsme rádi, že máme relativně novou budovu. Jako trochu nešťastné cítím umístění knihovny ve třetí a čtvrtém patře. Podle knihovnických standardů bychom měli mít prostory dvojnásobně velké. Nebereme to ale jako velké negativum. Jen v některých věcech jsme tím dosti omezeni. Ze strany našeho zřizovatele, města Blanska, ale oceňuji vstřícný přístup při řešení provozních záležitostí.