Průjezd Dukelskou? Autobusem nebo na povolenku. Do října ji budou opravovat

Boskovice - Blíží se uzavírka hlavní výpadovky z Boskovic na Vyškov nebo Olomouc. Vedení města bude vydávat povolenky pro místní, stavbaři se ale obávají, aby za provozu stihli všechny práce včas.

Kanalizace, vysoké napětí, vodovod nebo odvodnění silnice. Dělníci rozkopou Dukelskou ulici v Boskovicích. Do práce se pustí i energetici a silničáři. „Důležité je, abychom všichni sladili všechny práce, aby pokračovaly co nejrychleji. Taky záleží na tom, kolik město vydá povolenek. Čím víc aut, tím méně prostoru budeme mít. A práce se protáhnou,“ popsal možné komplikace Martin Matuška ze stavební společnosti.



Kromě hasičů, záchranářů a autobusů budou moct na stavbu vjet i obyvatelé ulice a ti, kdo tady vlastní nemovitost nebo firmu. „V Dukelské a přilehlých ulicích je přibližně 170 domácností. Počítáme s tím, že na jednu domácnost bude možné získat povolení pro maximálně dvě auta. Dále budou povolenky vydané majitelům chat v objížďkou dotčené lokalitě, obyvatelům Hrádkova a Vratíkova,“ přiblížila počet povolenek místostarostka Boskovic Dagmar Hamalová.

Dukelská ulice, kterou denně projede víc než pět tisíc aut, bude uzavřená od pátého března až do konce října. Objížďka v jednom směru povede přes Rájec-Jestřebí a Petrovice do Sloupu a dál na Ludíkov. Řidiči v druhém směru pojedou přes Vážany do Šebetova, pak přes Kořenec do Benešova směrem na Ludíkov. „Komplikuje nám to život. Jsme místní firma a už pomalu nemáme kudy jezdit. Už nesmíme do Rájce, teď se přidají Boskovice a zanedlouho se uzavře i Brněnská ulice v Blansku,“ vypočítal uzavírky autodopravce Pavel Straka.



O tom, že neprojede do Boskovic, ví i Lenka Dvořáčková z nedalekých Němčic. „Budu jezdit autobusem. Nebo autem po té zpevněné cestě přes Kamenici,“ není ještě rozhodnutá. Vedení města nechalo kvůli uzavírce zpevnit cestu přes část města Kamenice, oficiální objízdná trasa to však není. Cestující autobusem musí po dobu uzavírky oželet zastávku U kapličky.



Na zhruba půlkilometrovém úseku dělníci opraví kanalizaci, vodovod, chodníky a přilehlé prostory. Přibudou tu čtyři parkovací místa. „Úpravy vyjdou na patnáct milionů korun, z nich sedm zaplatí městská pokladna," uvedla Hamalová. Další čtyři miliony korun bude stát oprava a odvodnění silnice. Tuto část zaplatí Jihomoravský kraj.