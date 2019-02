Jižní Morava /TIPY NA VÍKEND/ - Procházky po stopách slavných brněnských rodáků či méně známých osobností francouzského původu začnou při oslavách Mezinárodního dne průvodců od sobotní desáté hodiny. Zároveň s tím odstartuje procházka na místa spojená s historickými vraždami. Během exkurze prozradí průvodci i to, který přízrak kde straší.

Trasy pro zájemce na víkend připravili zaměstnanci brněnského turistického informačního centra. Lidé se tak mohou podívat do míst, kam by sami jen tak nezašli. „Komentovaných prohlídek bude v letošním roce devatenáct. Začíná to vždycky srazem na nádvořích Staré radnice, procházky pak pokračují různými směry,“ uvedla mluvčí centra Adéla Nováková.