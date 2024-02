Co se nyní děje v Evropské unii v oblasti zemědělství, je už pro nás neúnosné, tvrdí tuzemští hospodáři. Ve čtvrtek se do celorepublikového protestu kvůli nerovným podmínkách zapojili také zemědělci na Blanensku. Podle ředitele podniku Zeas Lysice, Jiřího Šafáře, už kalich hořkosti přetekl.

Agronom má chodit po poli. Teď sedí v kanceláři a vyplňuje tabulky kvůli kontrolám, říká šéf Zeasu Lysice Jiří Šafář. | Foto: Deník/Jan Charvát

Co vás v regionu v současnosti nejvíce pálí?

Nebudu mluvit o vnitrostátních věcech. Tam je všeobecně známá dohoda s ministrem zemědělství, že do konce února vydržíme. Uvidíme, co se mu na vládě podaří vyjednat nebo ne. Dnes je to evropský protest včetně okolních států. Týká se unijních záležitostí. V první řadě se bavíme o dovozu z Ukrajiny.

Protesty na dalších místech: Blansko

Brno

Břeclav

Hodonín

Znojmo

Co tím myslíte? Máte na mysli nerovné nastavení podmínek?



My jsme tady vázaní přísnými předpisy, které musíme dodržovat ohledně pěstování obilí a chovu dobytka. Co se k nám teď vozí z Ukrajiny, tak tyto nastavené podmínky dodržovat nemusí. Ceny našich komodit šly výrazně dolů a naopak vstupy nahoru. Řepka, obilí, zvířata. Z Ukrajiny se navíc ve velkém dováží drůbež.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

V rozhovoru se dále dočtete: Kolik kontrol ročně mají ve firmě Zeas Lysice?

Čeho se zemědělci obávají do budoucna?

Jaká konkurence je může ohrozit?

Opakovaně mluvíte také o enormním nárůstu byrokracie s ohledem na dodržování nařízení Evropské unie. Je to tak?

Ano. Můžeme se z toho všeho papírování zbláznit. Ve firmách máme kontrolu za kontrolou. U nás v Zeasu Lysice jsme za poslední dva roky na úrovni třiceti kontrol ročně. Tak si spočítejte, jak často k nám chodí, když rok má tři sta šedesát pět dní. Na kontrolu se přitom musíme několik dní chystat a pak ji absolvovat. Loni Evropská unie zavedla monitoring osetých ploch přes satelit. Mělo to počet kontrol razantně snížit. Až na polovinu. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Kontrol přibylo dvojnásobně až trojnásobně, systém nefunguje.

Srážka tramvaje a auta v Brně. Do Komína spěchali hasiči a záchranka

Místo abyste se věnovali práci na poli, tak ztrácíte čas papírováním?

Je to přesně tak. Agronom by měl přece chodit po poli a teď sedí v kanceláři. Vyplňuje tabulky a hlídá, abychom neporušili nějaká nařízení shora a nedostali pokutu. Je to na hlavu postavené.

Dalším tématem je takzvaný Green deal, Zelená dohoda pro Evropu…

Evropská unie je už teď hodně zelená. Spoustu dalších nařízení tlačí poslanci, jiné jsou schválené. Možná se zanedlouho budeme divit, až se sem budou potraviny dovážet převážně jen z druhé strany zeměkoule. Nikdo tady neví, za jakých podmínek se tam pěstují a jak jsou kvalitní. Tak jak je to nyní v rámci unie nastavené, nejsme podobným dovozcům schopni konkurovat.