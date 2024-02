V čele kolony jede z Bořitova do Letovic dvaatřicetiletý David Cihlář z Kuniček. V podniku Zera Rájec pracuje jedenáct let jako traktorista a opravář. Současná situace v zemědělství ho štve.

„V zemích mimo Evropskou unii nemusí dodržovat přísná pravidla a náš pak trh zaplaví levnými komoditami, u kterých není jasné, jak se produkují. Lidé ve velkém nakupují potraviny v supermarketech, u nichž není jasný původ ani kvalita. Aktuálně máme také velký problém s dovozem pšenice z Ukrajiny, která podle mě náš trh s obilím silně ovlivňuje," říká těsně před odjezdem kolony Cihlář.

Tvrdí, že Česko má být potravinově nezávislé. „To, co si vypěstujeme, by mělo zůstat u nás a ne rotovat po Evropě,“ přikyvuje.

Jízdu zemědělců živě přenášel reportér Deníku Jan Charvát

Přiznává, že v posledních měsících stále častěji slyší, že současný stav se může negativně promítnout do hospodaření podniku, ve kterém je zaměstnaný.

„Je to tak. Slýcháme, že časem nemusí být na výplaty. Člověk je v nejistotě. Vláda by se už konečně měla probudit a brát nás jako férové partnery a situaci řešit. Bez zemědělců tu nebude co jíst,“ dodává Cihlář.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Protesty na jihu Moravy

Podle šéfa Okresní agrární komory Blansko Karla Provazníka se ve čtvrtek jedná o poklidný protest bez blokování dopravy statickými překážkami.

„Žádáme řidiče o trpělivost. Situace v zemědělství je zoufalá a už opravdu nemůžeme mlčet. Protestní jízda bude trvat asi dvě hodiny. Kolona zemědělské techniky o počtu zhruba šedesáti strojů je rozdělená na dvě části. Jedna vyjíždí z Bořitova do Letovic a druhá opačným směrem. Obě pak projedou také Blanskem po kruhovém objezdu u Obchodního centra Poříčí,“ upřesňuje trasu protestní jízdy krátce přede desátou hodinou Provazník.

K blanenské obchodní zóně v ulici Poříčí přijíždí první část kolony zemědělských strojů kolem jedenácté hodiny dopoledne. Provoz na tamním kruhovém objezdu poblíž hasičské stanice zpomalí na několik minut.

Protestní jízdu sledují u silnice hloučky lidí a natáčí si ji na mobilní telefony. Jedním z nich je Jan Blahník s nedalekých Jedovnic. „Co na protest zemědělců říkám? Rozumím tomu, že se jim nelíbí nevyrovnaně nastavené podmínky v rámci Evropské unie. Ceny a neschopnost politiků tuto problematiku řešit. Zdá se mi, že se to prohlubuje a postupně sype ze všech stran,“ říká muž po průjezdu protestní kolony zemědělců.

Podívejte se na jízdu zemědělců na Blanensku