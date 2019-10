Promítací plátno a toalety. Kino čeká poslední fáze oprav, na sezonu bude hotovo

Boskovice – Boskovičtí chtějí dotáhnout do konce rozsáhlou rekonstrukci letního kina za několik desítek milionů korun. Zbývající opravy spojili do jedné velké zakázky. Zhruba za dvacet milionů. A dělníci se už pustili do práce.

V boskovickém letním kině jsou už nové reproduktory. | Foto: archiv města Boskovice