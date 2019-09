O detailech dosud informovat nechce. „Záměr zatím zveřejňovat nechceme,“ uvedla Nikol Mahútová z právního a vnitřního oddělení společnosti.

NWD Group spoluzakládal boskovický podnikatel v oboru nemovitostí Jan Tajovský. Jedná se o investiční a finanční skupinu, která na českém trhu vyhledává a zhodnocuje investiční příležitosti v segmentu nemovitostních projektů.

Původně kraj uvažoval v bývalé škole o vybudování komunitního bydlení. Mělo se jednat o malé byty pro jednotlivce, například pro starší lidi nebo pro rozvedené, kteří potřebují řešit změnu životní situace. A také o bydlení pro začínající rodiny nebo pro rodiny s dětmi. „Pokud by tam měli bydlet lidé z okraje společnosti, tak to by se mi moc nelíbilo. Ale byty pro mladé rodiny s dětmi, to ano. Ti dnes nemají kde bydlet,“ líbil se projekt například Jindřišce Trčkové z Boskovic.

Nakonec z něj sešlo. Kraj neměl na tuto investice peníze a nakonec se rozhodl areál školy prodat. Vyvolávací cena byla deset a půl milionu korun.

Před lety převedl kraj na město areál bývalé střední průmyslové školy ve Velkých Opatovicích. Nyní tam funguje ubytovna a část prostor město pronajímá. Nevyužité prostory v centru města chtělo město přestavět na sociální a městské byty. Přibližně za třicet milionů. „Na projekt jsme získali dotaci, ale nakonec ji nevyužijeme. Současně jsme totiž obdrželi dotaci na rekonstrukci odborných učeben v základní škole. A tato investice na lepší zázemí pro čtyři sta žáků za více než třicet milionů dostala nakonec přednost,“ uvedla starosta Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

Kvůli nedostatku studentů skončila před sedmi lety výuka také v Biskupském gymnáziu v Letovicích. Prázdné ale nezůstalo. Město prostory využívá. „Do budovy se přestěhovala městská knihovna. Funguje v ní také informační a mateřské centrum. Loni jsme tam také otevřeli malé muzeum. O využití dalších volných prostor jednáme,“ informoval letovický místostarosta Radek Procházka.