Projekty v Boskovicích: nejvíc hlasů dostaly prolézačky a obnova hřiště u lázní

Prolejzky ve vnitrobloku. Projekt, který vyhrál v hlasování druhého ročníku participativního rozpočtu v Boskovicích. Celkem získal 271 hlasů. Druhé místo pak obsadil záměr obnovy hřiště vedle boskovických lázní. „Do participativního rozpočtu letos město uvolnilo částku čtyři sta tisíc korun. Celkem se hlasovalo o šestnácti projektech. Ten vítězný by měl podle odhadů navrhovatele stát kolem dvou set dvaceti tisíc korun bez daně. Už teď víme, že to bude o dost víc a bude se to blížit k celkové částce participativního rozpočtu čtyř set tisíc korun,“ řekl mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

V Boskovicích dostaly nejvíc hlasů v participativním rozpočtu prolézačky ve vnitrobloku nedaleko Wolkerova náměstí. | Foto: ARCHIV MĚSTA BOSKOVICE

Podle něj vedení města uvažuje do běžného rozpočtu zařadit také projekt na druhém místě. Obnovy hřiště vedle lázní by se tak místní mohli dočkat příští rok. A co má vzniknout ve zmíněném vnitrobloku? „Za Wolkerovým náměstím je park ve vnitrobloku. Je to velmi krásný a intimní prostor plný vzrostlých stromů. Zpívají zde ptáci a běhají děti ze sousedství. Navrhujeme tam umístit menší prolézačky přímo na trávník. Mobiliář by měl být z estetického i funkčního hlediska dřevěný," uvedla navrhovatelka projektu Barbora Brzobohatá. Jednotlivé herní prvky pro děti by podle ní měly být balanční, posilovací i a relaxační.