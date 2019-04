Blansko – Prostranství po zbouraném hotelu Dukla v centru Blanska je přestavěné na odpočinkovou lokalitu. Spousta místních lidí radnici spílá, že se jednalo o vyhozené desítky milionů korun za park, který je z části stejně zalitý betonem. Navíc se v něm stále nachází nevyužitý suterén bývalého hotelu.

Park na základech bývalého hotelu Dukla. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Štégnerová Jana

Vedení blanenské radnice, chce letos do této lokality investovat další miliony. Na stavbu kavárny. „Chceme dotáhnout původní projekt do konce. Připravujme výběrové řízení na stavbu kavárny. Bude se však jednat o levnější variantu, než jsme původně plánovali. Investor by se měl vejít do pěti milionů, které na to máme letos v rozpočtu,“ řekl Blanenskému deníku Rovnost blanenský starosta Jiří Crha (ODS).