Zakázku v režii městské společnosti Služby Boskovice nechala radnice prověřit auditem. Ten však zásadní pochybení neodhalil. „Práce byly provedeny v obvyklé kvalitě. Více práce jsou podle našeho názoru oprávněné a bez jejich provedení by nebylo možné projekt dokončit,“ uvedl ve zprávě za auditorskou firmu Jakub Justra.

Zakázka Boskovice ve finále vyšla zhruba na 33 milionů. O osm víc, než se původně počítalo. „Za mě je to jednoznačně selhání města. Z jeho strany byl tlak na rychlý a levný projekt. Pak to dopadlo, jak to dopadlo. Šetřilo se na nesprávném místě, v lokalitě se neprovedly patřičné průzkumy, vše bylo šité horkou jehlou,“ řekl Deníku opoziční zastupitel za KSČM Vladimír Farský.

Podle auditorů nebyla projektová dokumentace vypracována v plném souladu s vyhláškou zejména v částech, které měly podrobněji popsat zemní práce. Řada věcí se řešila za pochodu a dělníci v terénu hned od začátku naráželi na řadu komplikací. Ty celou stavbu prodražily. „Po projektantovi jsme žádali náhradu škody ve výši asi sto tisíc korun. Tu uhradil,“ informoval jednatel společnosti Služby Boskovice Milan Strya.

Nové středisko už funguje a nahradilo čtyři zastaralé kotelny. Elektřinou a teplem zásobuje například nedaleké lázně, saunu, školu, městský úřad a školu v ulici 9. května. Firma Tenza, která zakázku na výstavbu střediska získala, skončila nakonec v konkursu. „Přihlásili jsme se do insolvenčního řízení. Ve smlouvě jsme měli pokuty za neposkytnuté bankovní záruky a pojištění stavby. Jednalo se zhruba o částku přes čtyři sta tisíc korun. Insolvenční správce však náš požadavek neuznal. Náklady na vymáhání jinou cestou by byly vyšší než zmíněná částka,“ dodal Strya.

Dosavadní síť kotelen, které vytápěly asi třetinu boskovických domácností, převzala koncem loňského roku právě městská společnost Služby Boskovice. Od společnosti ZT Energy. Vedení města se s touto společností dostalo před časem do sporu ohledně ceny tepla. Přes dva roky už řeší celou záležitost Energetický regulační úřad.