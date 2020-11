Zdroj: Archiv You Dream We RunNakonec se jich prodalo 1 651. Téměř sto tisíc korun pak z celkové částky věnovali sponzoři a jednotliví dárci. „Peníze poputují na podporu bývalého záchranáře Zdeňka Mikuly, který zůstal po mozkové příhodě ochrnutý na vozíčku. Konkrétně na rehabilitační pobyt v lázních Klimkovice s doprovodem,“ uvedl za organizátory sbírky Roman Jančiar.

Obdobnou veřejnou sbírku na rehabilitační pobyt v lázních nedávno zorganizovali také bývalí Mikulovi kolegové z jihomoravské záchranky. „Zdeněk je velký bojovník, od samého začátku na sobě tvrdě pracuje a snaží se o návrat do běžného života. S podporou veřejnosti pomáháme zajišťovat peníze na jeho rehabilitace a kompenzační pomůcky. Jsme s ním stále v kontaktu,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Mikula žije v Úsobrně na Blanensku a pracoval jako řidič na záchrance ve Velkých Opatovicích. Rád cestoval, včelařil a věnoval se akvaristice. Ve třiačtyřiceti byl plný síly a s elánem do života. Před třemi lety na podzim však prodělal mozkovou příhodu a život se mu i jeho příbuzným obrátil naruby. Zůstal ochrnutý na celé tělo a upoutaný na nemocničním lůžku. Napojený na přístroje. Dokázal jen mrkat očima. Po speciálních rehabilitacích se jeho stav postupně zlepšuje.

„Z celého srdce děkuji všem, kdo si koupil triko. A také sponzorům, kteří mě podpořili krásnou částkou na mé rehabilitace. Udělám vše, abych Vám dokázal, že to stálo za to a budu dřít co jen to půjde! Trička ať Vám sluší a krásně se nosí. Ještě jednou mockrát děkuji a příští rok na viděnou,“ vzkázal Mikula.