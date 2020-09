Prodejem triček podpoří v Blansku ochrnutého záchranáře. Zaplatí mu rehabilitaci

Více než tisíc. Tolik triček si už od pořadatelů charitativní akce You Dream We Run koupili lidé, aby přispěli do sbírky na léčebný pobyt pro ochrnutého záchranáře Zdeňka Mikulu. Trička bude spolek Prosen prodávat do konce září.

Záchranář, který po mozkové příhodě ochrnul. | Foto: archiv Zdeňka Mikuly