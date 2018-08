Prodej budov města? Není důvod, říká opozice v Boskovicích

Boskovice – Deset a půl milionu korun. To je vyvolávací cena, za kterou nabídne k prodeji kraj opuštěnou budovu bývalého textilního učiliště v boskovické ulici Havlíčkova. Radní o tom rozhodli tento týden. Přitom v tomto místě ještě zhruba před dvěma lety zamýšlelí vybudovat komunitní bydlení pro staré lidi i rodiny s dětmi. To však padlo a budova je nyní zbytečná.

Vedení Boskovic přišlo s návrhem prodeje dvou městských budov v centru. Budovy bývalého Telekomu (na snímku vlevo) a sousedního domu, kde sídlili zahrádkáři. Návrh na zastupitelstvu neprošel.Foto: Jaroslav Parma

K podobnému kroku se před časem rozhodlo také vedení Boskovic. Přišlo s návrhem prodej městské budovy bývalého Telekomu a sousedního objektu, kde v minulosti sídlili zahrádkáři. Obě budovy stojí v ulici Kapitána Jaroše v těsně blízkosti kina Panorama. „Město budovu bývalého Telekomu koupilo proto, aby tam vznikla městská knihovna. Rada města nakonec schválila, že knihovna bude v budově, kde v minulosti fungoval podnik Zemědělské zásobování a nákup,“ uvedla starostka Boskovic Hana Nedomová.



Dříve město část budovy Telekomu pronajímalo soukromé škole. Ta však ukončila činnost a zbyly po ní dluhy na nájemném. V současnosti tam mají provozovny dva podnikatelé a skauti klubovnu. „S městem máme pronájem na dobu neurčitou. Je to pro nás ale provizorium. Další zázemí máme na faře. Rádi bychom od města získali pozemek, kde bychom si vybudovali vlastní prostory,“ uvedl vedoucí boskovických skautů Karel Šafář.

Podle boskovické starostky pronájem prostor pokryje provozní náklady budovy. „Na velké investice to není. Zásadní věcí je věcné břemeno v tomto objektu. Stále tam funguje telekomunikační ústředna, kam musí mít pracovníci servisních firem nepřetržitý přístup,“ dodala starostka.



Prostory po bývalém Telekomu koupili Boskovičtí před osmi lety za bezmála 4,3 milionu korun. Za objekt ZZN zaplatili v dražbě 6,2 milionu korun. Aktuální znalecký posudek na budovu Telekomu včetně pozemku je 5,4 milionu a na sousední dům zahrádkářů pak 2,5 milionu. V takové výši chtělo vedení města stanovit vyvolávací cenu. „Bývalý dům zahrádkářů je opuštěný a ve velmi špatném stavu. Prakticky určený k demolici,“ poznamenal mluvčí radnice Jaroslav Parma.



Návrh prodeje zmíněných dvou budov nakonec v zastupitelstvu neprošel. Ohradila se proti němu opozice. „Za mě se měla při prodeji nasadit hned ze startu vyšší cena než byl znalecký posudek. Myslím si ale, že město urgentně peníze nepotřebuje a do prodeje těchto budov se tak nemusí tlačit. Osobně bych počkal. Ve městě fungují neziskovky, které potřebují zázemí. Například skauti. Až to bude vyřešené a pro město budovy naprosto nepotřebné, můžeme prodej zvažovat,“ řekl například bývalý starosta města Jaroslav Dohnálek z ODS.



Proti prodeji byl i Radek Mazáč ze sdružení Sportovci pro Boskovice. „Město by se nemělo zbavovat lukrativních pozemků ve středu města. Nezazněl pádný argument, proč by město mělo budovy prodat a na co se pak peníze použijí,“ řekl Mazáč s tím, že si v budově Telekomu v těsné blízkosti kina dokáže představit městskou knihovnu.