Procházku zooparkem zpestří básně. Život šlechty představí na zámku divadelníci

Blanensko, Vyškovsko – Napsal několik sbírek přírodní lyriky. Básně Radka Štěpánka, ve kterých opěvuje krajinu, netradičně doplní popisky zvířat ve vyškovském zooparku. V sobotu tam totiž startuje druhý ročník akce Sváteční zoo.

Průvodci v dobových kostýmech, vystoupení šermířské skupiny, výstava betlémů, zpívání koled a pro děti před odchodem domů sladké perníčky. Kostýmované prohlídky v boskovickém zámku.Foto: Luboš Sušil

Kromě básní jihočeského autora je ve hře i několik dalších lákadel. „Po procházce můžou lidé zavítat do Hanáckého statku. Kromě tradičního dřevěného betlému od Jaromíra Kotisy si v něm prohlédnou výstavu Anděl zasahuje, kterou připravili studenti vyškovského gymnázia. Čekají je také interaktivní hříčky, například Tři králové, kde budou testovat své znalosti,“ přiblížila za vyškovský zoopark Hana Vymazalová.

V rukodělných dílničkách si poté vyrobí vánoční ozdoby, a těšit se můžou i na vánoční animaci. „Na Sváteční zoo zájemci navíc zaplatí jen poloviční vstupné a u pokladny dostanou jako bonus krmení pro zvířata,“ lákala Vymazalová.

Protáhnout si tělo můžou lidé i v Moravském krasu. Od prvního prosince jsou sice zavřené vstupy do Kateřinské jeskyně a do jeskyně Balcarka, návštěvníci toužící po podzemním dobrodružství se ale podívají do Punkevních jeskyní v srdci krasu a Výpustku u Křtin.

Na zimní prohlídku Sloupsko-Šošůvských jeskyní se můžou vydat i ti, kdo je viděli v létě. „Otevřená je pouze jejich Šošůvská část. Turisté mimořádně projdou vstupem u Hotelu Břoušek,“ oznámila vedoucí jeskyní Miluše Hasoňová.

Ještě předtím, než lidé zasednou ke Štědrovečerní večeři, můžou zavítat do Vyškova na Masarykovo náměstí. Žesťové kvarteto vyškovského bigbandu pod vedením Jaroslava Nováka se je pokusí dostat do pravé vánoční atmosféry. „Je to hodně spontánní a příjemná akce, má neopakovatelnou atmosféru,“ vyzdvihl ředitel Městského kulturního střediska Vyškov Luboš Kadlec s tím, že také letos z věže zazní klasické koledy.

Vánoce dýchnou i na návštěvníky zámku v Boskovicích, kde si pro ně připravili kostýmované prohlídky. „Prohlídkovou trasu zpestří vystoupení členů divadelní a šermířské skupiny Gonfanon, kteří publiku ukážou scénky ze života šlechty,“ řekla pracovnice zámku Veronika Bušová.

A kdo si po vánočních svátcích bude chtít spravit figuru, může jet do Sloupu na Blanensku. Příští neděli tam pořádají Silvestrovský běh. Už po dvaačtyřicáté. Registrace závodníků je v devět ráno v areálu sloupského kluziště. Start je o půl desáté.

Kam se vydat o svátcích

SVÁTEČNÍ ZOO

zoopark Vyškov

23.12.– 2.1. od 9.00 do 16.00

vstupné: dospělí 30, děti 20 korun



TROUBENÍ KOLED Z RADNIČNÍ VĚŽE

Masarykovo náměstí, Vyškov

24.12. od 15.30

vstupné: zdarma



SVÁTEČNÍ TRUBAČI

před Městským kulturním střediskem Adamov

24. 12. od 14.00 do 15.00

vstupné: volné



LYŽOVÁNÍ V OLEŠNICI

ski areál Olešnice na Moravě

24. 12. od 8.00 do 14.00

25. až 30. 12. od 8:00 do 21.00

vstupné: 10 jízd/140 korun