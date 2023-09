Záznamy z nedávno instalované kamery ve stanici Blansko budou v případě potřeby železničáři předávat policii k dalšímu řešení. Zatím je zpracovávají a vyhodnocují. „O život tu jde mezi kolejemi každý den. Ve velkém tu přejíždějí cyklisté, občas i někdo na motorce. Dřív nebo později tu vlak zase někoho smete, to je jasné. Nejhorší je situace v teplých měsících, kdy se tudy lidé chodí koupat do nedalekého lomu, ke kterému prakticky nevede žádná legální cesta. Je to dlouhodobý problém. Řekl bych, že koleje přechází tak osmdesát procent lidí, co se jdou do lomu koupat. Zbytek jsou cestující," uvedl jeden ze zaměstnanců dráhy, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce ho zná. Lom je v soukromém vlastnictví a koupání v něm je zakázáno. Zákazové tabulky u něj však nikdy dlouho nevydržely a vodní plocha není oplocená.

Podle policejní mluvčí Lenky Petrželkové zatím policisté záznamy z kamery na blanenském vlakovém nádraží nemají. Tamní stanici hlídky monitorují namátkově. „Část přestupků jsme pokutovali, snažíme se tam působit preventivně. Na místě mohou policisté za přestupek udělit blokovou pokutu do výše tisíc korun. Ve správním řízení se může vyšplhat až do výše deset tisíc korun. Na podzim jsme rozjeli sérii besed na téma dopravy a bezpečného přecházení. Věnujeme se také železnici," informovala Petrželková.

Každý den tam železničáři řeší události, kdy neukáznění lidé málem končí pod koly vlaku. Strojvedoucí, kteří touto stanicí projíždějí, jsou ve velkém stresu. „Já tam jezdím jen občas, ale prakticky při každé jízdě se mi tam někdo motá před mašinou. Od kolegů slýchám opravdu hororové příběhy. Maminky s kočárky tam přecházejí naprosto běžně. Kolikrát je to opravdu o fous, ale střetů vlaků s osobami už tam bylo hodně. Jediné řešení je podle mě dát ke služebnímu přechodu branku a zabezpečit ho. Cedule, kamera a namátkové kontroly policistů nejsou účinné. No a pak samozřejmě upravit stanici, tak aby podchod měl výtahy a přístup na nástupiště byl bezbariérový," poznamenal strojvedoucí Vladimír Farský.

Železničáři rozmístili anti-trespass panely

V okolí zmíněné stanice i v sousední stanici Blansko město rozmístili železničáři do kolejiště takzvané anti-trespass panely. Podobné jsou na Blanensku i ve stanicích v Adamově. „Význam určitě mají a riziko přecházení kolejiště sníží, i když mu zcela nezabrání. Ale v kolejích je aspoň něco, co části lidí odradí," dodal Farský.

V Blansku a jeho okolí dochází ke střetu osob s vlakovými soupravami každý rok. Výjimkou byla nedávná dlouhodobá výluka na trati. Železničáři v této lokalitě za posledních pět let evidovali kolem patnácti podobných událostí.

Blanenský starosta a současně náměstek jihomoravského hejtmana pro dopravu Jiří Crha po při nedávné reportáži Deníku uvedl, že na kritickou situaci město Správu železnic opakovaně upozorňovalo a železničáři o ní vědí. „Správa železnic nyní připravuje kompletní modernizaci stanice Blansko v řádu sta milionů korun. Samostatně pouze bezbariérový přístup není podle jejich zástupců za stávající situace možné zajistit,“ sdělil blanenský starosta. K modernizaci by mělo dojít však nejdříve až za několika let.