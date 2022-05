Navrhovaná stezka má být sice jen kilometr dlouhá, ale výrazně v této lokalitě zvýší bezpečnost pěších i cyklistů. „Za mě je to krok správným směrem. V určitých částech roku se v tomto úseku pohybuji takřka denně. Když kolem člověka projede kamion devadesátkou není to příjemné. A co teprve pro děti,“ uvedl na jednání boskovických zastupitelů Ondřej Válka z Mladkova.

Boskovičtí projekt nové cyklostezky společně se Svitávkou připravují už delší dobu. Podle úředníků však věc komplikují někteří majitelé pozemků, kteří nechtějí prodat část potřebných ploch na trase. „V tuto chvíli se projekt zasekl na naprosté neochotě některých majitelů pozemků. Ti se s námi o odkupu nechtějí bavit. Nemůžeme si moc hrát na partyzány a zveřejnit, že nějaký Ferda Vonásek nechce prodat pozemek za tuto cenu a tím na majitele zatlačit. Stavba zmíněné cyklostezky je naší prioritou, ale v tuto chvíli nejsem schopen říct, když se současný stav podaří prolomit,“ poznamenal boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.

Více než kilometrová stezka má být široká tři metry. Součástí projektu je i obnova mostu v Mladkově a výstavba lávky pro pěší a cyklisty. Trasa má vést pod silničním mostem na okraji obce a pak podél silnice II/150 do Svitávky. A právě most v Mladkově je dalším velmi problematickým bodem celého projektu. „Nemá majitele a je v havarijním stavu. Z levé strany bezprostředně navazuje na komunikaci města. Nechali jsme ho oplotit a opatřili piktogramy se zákazem vstupu. Oplocení je však opakovaně poškozováno a přes most evidentně stále přecházejí lidé,“ informoval mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Podle Ondřeje Války se po vybudování cyklostezky dostanou cyklisté i pěší mnohem bezpečněji z Boskovic až do Letovic a obě města se touto trasou krásně propojí. Jeho slova potvrdil starosta Svitáky Jaroslav Zoubek. „Bezpečnější cestu na kole i pěšky do Boskovic u nás chce řada lidí. Za prací jich tam jezdí dost. Ze Svitávky je už vybudovaná cyklostezka do letovické části Zboněk. Pak se dá po polní cestě dostat až do Letovic,“ řekl Zoubek.

Do stavby tříkilometrové cyklostezky se už pustili dělníci nedávno mezi Velkými Opatovicemi na Blanensku a Jevíčkem na Svitavsku. Bez daně vyjde na více než 23 milionů. Většinu nákladů pokryjí dotace. Hotová má být ve druhé polovině října. V celém úseku je navrženo odvodnění a cyklostezku přetínají přejezdová místa pro zemědělskou techniku. Na hranici obou katastrů postaví odpočívadlo. Část stezky bude osvětlená. „Ještě by to chtělo nějaké traily v lese a bude to super. Už se těším na kole bezpečně do práce a zpět,“ okomentoval projekt nedávno na sociální síti jeden z místních Aleš Kovář.