„Původní křižovatka byla hrozná. Z Mlýnské ulice se na hlavní silnici nedalo prakticky odbočit. I přecházení bylo velmi nebezpečné. Několikrát mě tady málem srazilo auto. Odbočující řidič mi zastavil, druhý, co jel rovně, už ne. Chodce prostě neviděl. Nyní je to zde bezpečnější pro všechny,“ řekla Pavlína Dvořáková z Blanska.

Jedním z prvních řidičů, kteří v pondělí otevřeným kruhovým objezdem projel, byl Aleš Buřík z Blanska. „Kruháč už tady měl stát dávno. Křižovatka byla naprosto tragická. Pokud to šlo, tak jsem se problematickému nájezdu z vedlejší ulice snažil vyhnout. Za mě je to dobré řešení. Jsem ale zvědavý, co s dopravou na průtahu udělá, až budou dostavěné všechny rondely. Bude jich celkem pět,“ dodal muž.

Někteří si myslí, že kámen úrazu jsou často sami řidiči a jejich ohleduplnost. „Kruhový objezd je tady dobré řešení. Ale když sedí za volantem pitomec, nepomůže nic. Teď se mi to tady zdá průjezdné moc pěkně. Dřív tady byly z Mlýnské ulice kolony. Jak to ale bude fungovat, ukáže až čas. Až budou na průtahu dokončené všechny nové věci. Další dva rondely a hlavně silniční most na Staré Blansko,“ řekl v pondělí Deníku u nové okružní křižovatky jeden z blanenských důchodců, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Nový rondel v ulici Poříčí postavili dělníci za necelé tři měsíce. Kolaudace ho ale čeká až příští rok. „Aktuálně probíhá administrativní proces povolení předčasného užívání. V tomto režimu bude stavba až do řádné kolaudace, která proběhne v průběhu příští roku. Kolaudace je vázána na vyhotovení hlukové studie, s jejím vypracováním ovšem musíme počkat na jarní měsíce,“ informovala vedoucí blanenského odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

Stavba stála 11 milionů korun. Sedm zaplatilo město a zbytek Jihomoravský kraj. Součástí nové okružní křižovatky byla také oprava vodovodu přímo pod objezdem, nové chodníky, bezpečností zálivy pro přecházení chodců a osvětlení. Po tříměsíční uzavírce je tak část průtahu městem opět průjezdná. „Byly to nelehké tři měsíce. Chtěl bych poděkovat všem občanům města Blanska za trpělivost a za to, jak jsme to všichni společně zvládli. Je jisté, že okružní křižovatka zlepší dopravu ve městě. Budovala se zejména proto, aby se ulehčil průjezd středem Blanska. Důležité pro nás bylo také zvýšit bezpečnost chodců a návštěvníků Sportovního ostrova,“ uvedl starosta Jiří Crha.

Na původní křižovatce před blanenskými sportovišti komplikoval bezpečné přecházení odbočovací pruh doprava. Byl souběžný s průjezdným pruhem ve směru z centra. Křižovatka byla těžko průjezdná i pro řidiče vjíždějící na Sportovní ostrov i zpět.

Proti stavbě se v minulosti opakovaně odvolávali obyvatelé nedaleké bytovky. Měli obavy o statiku svého domu a z nadměrného hluku. Upozorňovali také na chybný postup blanenských úředníků. Krajský úřad jim dal před několika lety za pravdu a stavební povolení zrušil. Po získání nového se čekalo na úpravy centra města. „Se zahájením stavby nové křižovatky město čekalo až po dokončení prací ve středu Blanska. Tam od jara probíhala kompletní rekonstrukce zastaralého vodovodního potrubí a kanalizace. Právě centrem Blanska totiž vedla jediná objízdná trasa při budování nového rondelu,“ upřesnila mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Další kruhový objezd dokončují v těchto dnech dělníci na průtahu městem v ulici Svitavská. Průjezdný má být začátkem prosince. Souvisí s výstavbou nového silničního mostu přes železnici a řeku Svitavu do lokality Staré Blansko.