Blanenští na setkání představili návrh zjednosměrnění několika ulic v části takzvaných starých bytovek. Jedná se o první etapu změn. V původní verzi se počítalo, že v ulici Žižkova bude jednosměrný úsek průjezdný ve směru od ulice Bartošova po ulici Sadová.

Někteří příchozí navrhovali jednosměrku v opačném gardu. Další se pak přimlouvali za provoz jedním směrem v celé délce ulici. Padl i návrh zákazu odbočení oprava z Písečné přes ulici Husova právě do ulice Žižkova. „Po připomínkách, které tu zazněly, se situací v celé ulici Žižkova budeme zabývat hned, bez odkladu,“ uvedl blanenský radní Jan Nečas, který má dopravu ve dvacetitisícovém městě ve své působnosti.

Dodal, že úpravu provozu navrhují Blanenští v první etapě v osmi ulicích. Kdy k ní přesně dojde, ještě není jasné, protože správní řízení není ukončeno. Úředníci zavedení změn v ostrém provozu očekávají letos v letních měsících.

Jedním směrem se má začít nově jezdit v celé délce v ulicích Lipová, Havlíčkova, Stařeckého, Wolkerova, Chelčického, Leoše Janáčka. V ulici Hybešova pak od ulice Sadová po ulici Lipová. V Žižkově ulici je navržen jednosměrný provoz od ulice Bartošova po ulici Sadová. „V těchto ulicích jsou velkým problémem odstavená auta, která zužují silnici. Dvousměrný provoz je tam takřka vyloučený. Část aut také parkuje v křižovatkách,“ nastínil potíže Nečas.

Místní zajímalo, jak budou tyto ulice značeny a zda dojde ke změnám přednosti v jízdě. Podle policistů tam bude platit klasická přednost zprava. „Díky novým rozhledovým poměrům se tam provoz zpomalí a bude bezpečnější,“ sdělila Natalie Juráňová z blanenského dopravního inspektorátu.

Po zavedení jednosměrek dojde ve zmíněné části města také k úpravě parkování. Místa pro odstavení aut budou vyznačena přímo na vozovce. Budou se střídat po obou stranách silnice tak, aby nevznikal dlouhý pás zaparkovaných aut jako nyní.

„Navrhované úpravy počet parkovacích míst v dané lokalitě nezvýší, ale zlepší průjezdnost. Parkovací plochy bude v následujících etapách postihovat generel dopravy, který necháme následně vypracovat. Už nyní tuto ožehavou problematiku postupně řešíme při revitalizaci sídlišť. Je to složité. Budovat nová stání ve vnitroblocích se řadě místních nelíbí, podzemní garáže nebo parkovací domy jsou zase velmi nákladné a časově náročné,“ upřesnil Jan Nečas.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Velmi diskutovaná byla také situace v blízkosti horního parkoviště u blanenské nemocnice, kde je stání zpoplatněno. Spoustě motoristů je však stále líto dát za čtyři hodiny parkování deset korun a odstavenými auty blokují okolní ulice.

Parkoviště je pak často poloprázdné. „Je to prakticky celá oblast ulic Havlíčkova a Chelčického. To je přes den v podstatě parkoviště pro návštěvníky nemocnice. Nezlepšila by se situace, kdyby stání nad nemocnicí bylo zdarma?“ zeptal se na veřejném setkání jeden z místních.

Podle radního Jana Nečase by se tím situace nevyřešila. „V momentě, kdy by se tam za stání neplatilo, tak by parkoviště nad nemocnicí z velké části dlouhodobě blokovala auta místních. Víme, že si na to lidé stěžují, že je toto parkoviště poloprázdné a okolní ulice ucpané. Deset korun za čtyři hodiny stání nám ale připadne adekvátní částka,“ dodal radní.