Radost z toho nemají hlavně chataři z přilehlé kolonie. Kvůli uzavřené lávce musejí šlapat po rušné a úzké silnici několik set metrů navíc proti proudu ke druhé. „Lávka je zavřená několik let. Spadl na ní strom. Pražce, po kterých se chodilo, jsou shnilé. K vlaku se musí chodit po úzké silnici, která se také rozpadá a kvůli opravě trati po ní jezdí těžká technika. Těžko se tam vyhýbá a jde o život. Přitom by stačilo vyměnit dřevo a prohnuté zábradlí,“ napsal Deníku jeden ze čtenářů, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce jeho jméno zná.

Zmíněná lávka pod někdejší léčebnou ještě donedávna patřila státu. Ten ji převedl do vlastnictví obce Babice nad Svitavou. „Došlo k tomu bezúplatně v roce 2021, a to z důvodu veřejného zájmu,“ informovala mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Michaela Tesařová.

Podle babického místostarosty Richarda Prachaře o problému vědí a řeší ho. Lávka má být do poloviny roku opravená. Obec se zhruba čtrnácti sty obyvateli to bude podle Prachaře stát zhruba milion korun. „S opravou chceme začít na jaře. Jako první přijde na řadu betonáž nových pilířů, těžká technika bude muset najet do koryta řeky. Pak se bude dělat mostovka a zábradlí,“ vyjmenoval Prachař.

Upozornil, že pro obec velikosti Babic jde o velký zásah do rozpočtu. „Lávku sice nevyužívalo těsně před uzavřením závratné množství lidí, vnímáte to ale jako problém, který vyřešíme. Když ještě fungovala léčebna, byl tam pohyb pěších nesrovnatelně větší. Teď už hodně dlouho chátrá, i když má nového majitele. Kontaktovat ho, aby se na opravě podílel? Nevíme, kdo to je a jestli by vůbec chtěl. Lávku potřebujeme zprovoznit co nejdříve,“ zdůrazni místostarosta.

Slíbenou opravu vítá předseda spolku chatařů z nedaleké osady Miloslav Stojan. „Chodit z vlaku po vzdálenější lávce u penzionu Pod Ronovem a pak pěšky po silnici několik set metrů navíc, je velmi nebezpečné. Teď, když začaly po roce znovu jezdit vlaky, využije opravenou lávku určitě větší množství chatařů. Hlavně starších, kteří si už netroufnou autem za nákupy do města. Se zástupci obce jsem v kontaktu a jsem rád, že lávka bude letos opravená,“ reagoval Stojan.

A co další lávka přes řeku Svitavu o několik set metrů proti proudu u ubytování Pod Ronovem a bývalého babického koupaliště? Podle místostarosty Prachaře je její majitel v tuto chvíli neznámý. Obec se ho snažila vypátrat, ale zatím marně. V úředních záznamech není. „Dohledali jsme jen, že byla koncem šedesátých let opravená pracovníky Adamovských strojíren a údajně měla být zkolaudovaná. Kdo ji ale v tuto chvíli vlastní, nevíme. Její stav není ideální a v budoucnu to chceme určitě řešit,“ dodal Prachař.

Provozovatel nedalekého ubytování Pod Ronovem Oldřich Kukrecht Deníku řekl, že před více než deseti lety nechali vyměnit mostovku, opravili zábradlí a lávku natřeli. Při opravě silnice a stavbě opěrné zdi pak dělníci upravili na jednom ze břehů založení mostu. Na druhé straně už chybí.

„Jedna část lávky je na našem pozemku a druhá na krajském. V létě po lávce projede velké množství aut. Lidé si tu zkracují cestu do Babic i přes zákaz. Našich hostů tu v porovnání s nimi jezdí minimum. Na obci jsem žádal o opravu opakovaně. Byl jsem i nyní za novým panem starostou. Uvidíme, jak to dopadne,“ oznámil Kukrecht.

O vlastnictví této lávky nemá státní úřad podle mluvčí Tesařová žádné informace. Neeviduje ji jako majetek České republiky, s nímž může hospodařit. „Nemáme k dispozici ani jakékoliv listiny, ze kterých by bylo možno dovodit vývoj vlastnického práva k této stavbě,“ dodala.