Místo usnadnění procesu a slibované digitalizace budou muset stavebníci dojíždět pro razítka do vzdálených měst.

Jak a zda vůbec se dá ještě plánu ministerstva zabránit, řešili ve čtvrtek starostové na setkání uskupení Znojemské Podhorácko ve Višňové. Také v této obci se zhruba jedenácti sty obyvateli hrozí stavebnímu úřadu zánik. „Je to zoufalství především pro občany, s každým papírem teď budou muset jezdit do Znojma. Přitom na vesnicích se staví nejvíc. Jen Višňové má pod sebou osmnáct katastrálních území a všude tuto změnu lidé pocítí,“ neskrýval rozčarování starosta městyse Vladimír Korek.

Největší současnou výhodu domácích úředníků vidí v tom, že znají místní potřeby a charakter výstavby na venkově. „Pokud tohle lidé ztratí, přestane se stavět,“ obává se Korek. Chystaná novela měla lidem usnadnit povolování staveb a urychlit proces digitalizací. To se však podle starosty Miroslavi na Znojemsku Martina Plechatého nekoná. „Stejně po mně pořád každý chce papíry s razítky a osobní vyjádření. Škoda, že to Ivan Bartoš dopustil,“ směřoval výtku k současnému ministrovi, jenž novelu převzal po svých předchůdcích a sliboval její vylepšení.

Totální nesmysl

Avizovanou úsporu peněz zrušením malých úřadů, kterou se ministerstvo obhajuje, nepovažuje za opodstatněnou ani starosta Jevišovic na Znojemsku Pavel Málek. „Je to totální nesmysl, přesunem úředníků do velkých měst se nic neušetří. Měli by udělat raději slibovanou digitalizaci,“ nesouhlasil Málek.

Ministru Ivanu Bartošovi a také poslancům napsal otevřený dopis, v němž škrty považuje za velkou chybu. „V současné době jsou to právě tyto malé úřady, které vydávají rozhodnutí v třicetidenní lhůtě oproti úřadům ve velkých městech, kde to trvá i několik let. Reálně také hrozí, že přesunuté úřady nebudou mít dostatečné personální obsazení, s nímž bojují už nyní. Není vyřešeno zajištění prostoru pro nové úředníky,“ apeloval na smysluplnou digitalizaci a modernizaci systému.

Snížení počtu malých stavebních úřadů prosadila bývalá ministryně Klára Dostálová z hnutí ANO. Její nástupce, pirátský lídr Ivan Bartoš, avizoval, že novou normu přezkoumá. Nyní ale vyšlo najevo, že více než třetina stavebních úředníků i přesto vyklidí kanceláře. Jejich agendu převezmou kolegové ve větších městech.

Podle vedoucího oddělení odborné podpory ministerstva Martina Archalouse je slučování stavebních úřadů nutné. „Návrh stavebního zákona předchozí vlády počítal pouze se čtrnácti krajskými stavebními úřady. To byl extrém, který jsme odmítli. Současný stav ale také není udržitelný. Na mnoha z těchto úřadů agendu vykonávají jeden či dva úředníci. Pak stačí nečekaná nemoc a stavební řízení v obci se zastaví,“ uvedl Archalous.

Velké nároky

Podle něj s novým zákonem přijde i technická změna s velkými nároky. „Na pravidelné školení úředníků, techniku, vybavení. Pro úplně nejmenší obce by vlastní stavební úřad představoval poměrně značnou zátěž, časovou i finanční. Rušené úřady navíc obsluhovaly kolem patnácti procent populace. Pro ostatní lidi se nic nemění,“ vysvětlil Archalous.

Agendu případně zrušených úřadů budou muset převzít ty, které zůstanou zachovány, a to včetně úředníků. Přesný klíč k převodu zatím například ve Znojmě neznají. „Návrh novely zákona a souvisejících předpisů je prozatím v úplných počátcích a doposud ho neschválila ani vláda. Návrh tedy může doznat významných změn a je vysoce spekulativní jakkoliv se k dopadům nyní vyjadřovat,“ upozornila mluvčí znojemské radnice Soňa Bystřická.

Na stavební úřad se chystá v brzké době i Tomáš Švec z Adamova na Blanensku - města s čtyřmi a půl tisíci obyvateli, které je rovněž na černé listině. „Máme hotový projekt na přestavbu a pořád odkládáme podání žádosti o stavební povolení. Teď je o důvod víc, abych si pospíšil,“ reagoval na zprávu o rušení.

Stavební úřady na jižní Moravě



* Zůstane: 37

* Ke zrušení: 27

* Blanensko: Adamov, Olešnice, Černá Hora, Kunštát, Lysice, Rájec Jestřebí, Velké Opatovice

* Brněnsko: Dolní Kounice, Lomnice, Pozořice, Mokrá Horákov

* Břeclavsko: Drnholec, Klobouky u Brna, Velké Bílovice, Velké Pavlovice

* Hodonínsko: Bzenec, Dubňany, Velká nad Veličkou, Ždánice

* Vyškovsko: Zbýšov

* Znojemsko: Hodonice, Jaroslavice, Jevišovice, Miroslav, Prosiměřice, Višňové, Vranov nad Dyjí



