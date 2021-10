Čtrnáct dní po Dymáku vyloví rybáři v Jedovnicích také největší rybník na Blanensku. Více než čtyřicetihektarový Olšovec. Dvoudenní výlov bude bez tradičního doprovodného jarmarku. Fungovat bude jen občerstvení přímo na hrázi. Organizátoři varují před dopravními špičkami mezi desátou hodinou dopoledne a polednem a pak mezi druhou a třetí hodinou odpoledne. Na výlov proto doporučují přijet už v ranního hodinách. „Ryby jsou na prodejních stáncích už od půl osmé ráno a to po oba dny,“ uvedli na webu Jedovničtí.

Podzim, čas výlovů. V Jedovnicích na Blanensku zatáhnou v sobotu rybáři sítě na rybníku Dymák. Čerstvé ryby si tam příchozí koupí na hrázi od půl deváté ráno. Konec výlovu je v jednu hodinu odpoledne. „Na prodej připravíme tradičně kaprovité ryby. Kapry, amury a tolstolobiky. Ceny budou plus mínus stejné jako v předchozích letech. Za kilo kapra zaplatí zákazník devadesát korun,“ řekl majitel rybníku František Julínek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.