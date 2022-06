„Projekt jsme připravovali se značným předstihem před zahájením samotné výstavby. Díky tomu máme předjednané dostatečné dodávky materiálu i pracovních sil a můžeme si ještě do konce června dovolit ponechat původní ceny z loňského roku,“ uvedl za developerskou firmu Miroslav Padyšák.

Historie bývalé měšťanské školy sahá až do devatenáctého století. Z někdejšího ovčína nechala zámeček postavit baronka Adéline Offermannová. Po druhé světové válce byl rodu Offermannů majetek zabaven. V historickém objektu sídlila do roku 2000 měšťanská škola. Pak se žáci přestěhovali do nové školní budovy a od té doby chátral. „Budova byla v čím dál horším stavu a neměli jsme pro ni využití. Proto jsme před lety odhlasovali její prodej. Nabídku nového bydlení vítáme. Za městys stavební pozemky totiž nabídnout nemůžeme,“ poznamenal křtinský starosta František Novotný.

Lávku v Adamově usadí těžkotonážní jeřáby. Koridor dostává moderní vzhled

Developer měl v plánu demolici starého objektu a původně podle Novotného zvažoval vybudování většího množství bytů. To se řadě místních nelíbilo. „Z tohohle se baronka Offermannová pohne v hrobě. Vedení městyse se může stydět," napsala tehdy facebookové stránky Křtin například Jana Přikrylová.

Křtinský starosta dodal, že se dříve budova nacházela na seznamu opuštěných objektů Jihomoravského kraje, takzvaných brownfields. V minulosti se v souvislosti s jejím využití mluvilo například o vybudování pediatrického centra nebo domova důchodců. „Místní si přáli zachovat historickou i duchovní hodnotu celé lokality. Kromě původní hlavní budovy, jež projde celkovou rekonstrukcí, vzniknou dvě menší stavby ve standardu rodinných domů,“ nastínil rozsah prací Miroslav Padyšák.

I v době raketového nárůstu cen materiálů, energií a zdražení hypoték se v regionu zdaleka nejedná o ojedinělý projekt. Masivní výstavba pokračuje na řadě dalších míst a stavební boom nekončí. Ve městech ani v menších obcích. Například v nedalekém pětitisícovém Adamově začal developer s přestavbou zchátralého obchodního domu na byty. Těch tam má na Smetanově náměstí vzniknout v Rezidenci Adamov jednačtyřicet. Další desítky bytů pak nabídla po přestavbě jedna z budov bývalých Adamovských strojíren v centru města.

Do CoCo na výtečnou kávu a čerstvé vafle! Bianco prorazilo se zmrzlinou

V blanenském sídlišti Písečná pak dvojice investorů připravuje výstavbu více než čtyř stovek bytů na ploše necelých dvou hektarů. Částečně na pozemcích města. Ty budou mít pronajaté a po kolaudaci bytovek je od města koupí. Jedná se o společný projekt dvojice společností Hopa Group a Trikaya Project Management. „Smlouvy s městem jsme podepsali začátkem roku. Do konce července by měla být hotová dokumentace pro územní řízení. Věříme, že o byty bude zájem i v současné složité době, kdy ceny všeho letí astronomicky nahoru. Stavět bychom chtěli začít ve druhé polovině roku 2024“ řekl Deníku za společnost Hopa Jan Musil.

Součástí projektu je také vybudování školky, kterou převezme město. Společnost už ve zmíněném sídlišti postavila tři bytové domy. Nyní staví na okraji Ráječka více než třicet dvoupodlažních vila domů.