Dobrovolní strážci přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras měli o uplynulém víkendu napilno. Takové množství zaparkovaných aut v přírodě už dlouho nezažili. Nájezdy turistů předčily i vrchol houbařské sezony. Bohužel podle nich není příroda na takový nápor připravená.

Ilustrační foto. | Foto: Romana Filipová

"Po nepříliš vydařené zimě se příroda probouzí k životu, a to asi o čtrnáct dní dřív než loni. S předstihem začal jarní tah obojživelníků a ochranáři spěšně instalují zábrany. Kvetou koniklece a voní medvědí česnek. To láká do přírody velké množství lidí. Na nájezdech turistů se také podepsala omezení ve městech kvůli šíření koronaviru," uvedl pracovník Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonín Tůma.