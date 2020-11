„Čekají nás jednání s majiteli pozemků. Těch je asi čtrnáct. Snad dopadnou dobře a cyklostezku se podaří vybudovat. Jasno bychom měli mít v první polovině příštího roku,“ řekl Deníku boskovický místostarosta Radek Mazáč.

Součástí projektu je i obnova mostu v Mladkově a výstavba lávky pro pěší a cyklisty. Cyklostezka má vést pod silničním mostem na okraji obce a pak podél silnice II/150 do Svitávky. „Bezpečnější cestu na kole i pěšky do Boskovic u nás chce řada lidí. Za prací jich tam jezdí dost. Ze Svitávky je už vybudovaná cyklostezka do letovické části Zboněk. Pak se dá po polní cestě dostat až do Letovic,“ uvedl starosta Svitávky Jaroslav Zoubek.

V Mladkově se pak nové stezka napojí na úsek už vybudované stezky do západní části Boskovic. Novou cyklostezku by uvítali například také ve Voděradech. Tam už spojuje nedaleký Zbraslavec a Drnovice. „Je to velká škoda, že tu něco podobného nemáme a sousední obce ano. Bylo by to super na běhání, kolo, brusle, pro maminky s kočárky,“ uvedl Tomáš Opluštil z Voděrad.