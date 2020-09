Ve druhé etapě za více než 100 milionů mělo dojít k připojení dalších obcí. Například Holštejna, Lipovce, Senetářova, Kotvrdovic nebo Kulířova. Obce se však do projektu pustit nechtějí. Kvůli vysokým nákladům. „Pro naši malou obec by to byla obrovská finanční zátěž. Museli bychom zaplatit zhruba čtyři miliony korun. Už nyní máme úvěr na projekt sociálního bydlení a neutáhli bychom to. S vodou zatím problémy nemáme. Vlastní zdroje nám stačí i v období sucha. Situace se samozřejmě může změnit, ale v tuto chvíli si to prostě nemůžeme dovolit. Z mého pohledu by toto měl lépe řešit stát a uvolnit prostředky,“ řekl Deníku starosta Holštejna Petr Mynařík.

Podobně mluvil i starosta Kotvrdovic Jindřich Kocour. V blízkosti obce měl ve druhé etapě vzniknout nový vodojem, ze kterého by se přečerpávala voda do okolních obcí. „Náš spolupodíl je asi osm milionů. Jsme sice bez úvěrů a máme nějaké rezervy, ale v současné nejisté době je to riskantní investice a zátěž do budoucna. Vody máme zatím dostatek, jen jsou občas problémy s malým tlakem v potrubí,“ uvedl starosta Kotvrdovic Jindřich Kocour.

V nedalekém Kulířově obecní vodovod nemají a podle tajemníka Svazku Petra Tioky by jejich spoluúčast na připojení k páteřnímu vodovodu a vybudování vodovodní sítě byla kolem třiceti milionů korun. Pro malou obec prakticky neřešitelná částka. „Ještě to určitě není uzavřená kapitola. Argumenty obcí svým způsobem chápu. Připojit by se chtěly, ale jsou to pro ně vysoké částky. Budeme jednat dál,“ poznamenal Tioka.

Dodal, že práce na první etapě pokračují podle plánu. Ta se má dotknout i blanenské místní části Lažánky, kde dělníci vybudují nový vodojem u silnice na Vilémovice. Nové budou i vodovodní řady. „Doufám, že se to odrazí v kvalitě vody. S tou tady bojujeme. Nevím, jak vodu upravují, ale dost často je nepříjemně intenzivně cítit po chloru a chuťově je hrozná. Také mě zajímá, jak to bude s novými vodovodními řady. Nedávno se tady po dlouhých útrapách konečně opravil průtah obcí. Táhlo se to neskutečně. Velké problémy u toho byly se starou kanalizací. Teď se zjistilo, že je potřeba nové potrubí kvůli vodě a obec se zase rozkope? Přijde mi to dost zvláštní,“ řekl jeden z místních Josef Čmel.

Pitná voda Jedovnicko

Vybudování přivaděčů, vodovodních řadů a propojů pitné vody v celkové délce necelých 17 kilometrů. Výstavba nové úpravny vody Jedovnice v stávajícím areálu, nového vodojemu na místě původního v obci Rudice, nová nádrž u vodojemu Větřák v Jedovnicích, vystrojení nového vrtu, úpravy na stávajících vrtech a další související práce a činnosti.

Jedná se o zabezpečení dostatečného množství pitné vody v odpovídající kvalitě pro Jedovnice a dalších až třináct obcí (Klepačov, Olomučany, Rudice, Lažánky, Ostrov u Macochy, Senetářov, Lipovec, Holštejn, Kotvrdovice, Krasová, Kulířov, Krásensko, Vilémovice).

Tato opatření výhledově umožní odpojení vodních zdrojů nedostatečné kvality (Lipovec a Holštejn) a jejich plné nahrazení a u dalších obcí (Olomučany, Lažánky, a výhledově Ostrov u Macochy, Krásensko, Kulířov) dojde k posílení místního zdroje s možností jeho pozdější plné náhrady.

Projekt je rozdělen do dvou etap. První v rozsahu 228 milionů by měla být hotová do dvou let. Druhá je za 109 milionů korun.