Přímé spojení Boskovic s Brnem: přípravy pokračují

Blanensko – Přímý vlakový spoj z Boskovic na Blanensku do Brna ušetří cestujícím čas a uleví přetížené silnici. Tak obhajují takzvanou Boskovickou spojku zástupci Jihomoravského kraje a železničářů. V pondělí jednali se zastánci i odpůrci stavby. „Projekt jsme znovu představili a řešili například změny v infrastruktuře Boskovic,“ shrnul krajský zastupitel Jan Nečas.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Lubomír Stehlík

Práce mají začít nejdříve za dva roky. Plán počítá například s novým terminálem na boskovickém nádraží a se stavbou stanice ve Lhotě Rapotině. Právě obyvatelé této obce patří mezi nejhlasitější odpůrce. V lednu Boskovickou spojku odmítli v místním referendu. „Stavbě ale nezabrání, jen ji zdrží,“ reagoval Nečas.

Podobně se už před časem vyjádřili železničáři. „Nesouhlas může prodloužit dobu přípravy a záměr oddálit, nikoliv zvrátit. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu,“ informovala dříve mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

Boskovická spojka• Lidem z Boskovic umožní cestovat do Brna bez přestupování.

• Vytvoří protipovodňovou ochranu části obce Lhota Rapotina.

• Sníží hluk z koridoru Brno – Česká Třebová.

• Stát má téměř dvě miliardy korun.



Podle starosty Lhoty Rapotiny Michala Sedláka od lednového hlasování s představiteli obce o spojce nikdo nejednal. „Kraj ani železničáři nás od té doby nekontaktovali,“ uvedl pro Deník Rovnost starosta.



Obyvatelka obce Helena Sklenářová upozornila na to, že lokálkou z Boskovic teď skoro nikdo nejezdí. „Schválně to sleduji. Kromě rána nebo čtyř hodin odpoledne jsou vagony skoro prázdné,“ poukázala žena.



Proti spojce dřív vystupoval i boskovický radní Vladimír Farský, který zároveň pracuje jako strojvedoucí. Kritizoval fakt, že kvůli výstavbě má zaniknout úsek trati do Velkých Opatovic. „Plán se mi stále nelíbí. Teď je ale nutné spíše pokládat otázky, než vystupovat proti,“ řekl Farský.



Lidé se na pondělní besedě pozastavovali také nad cenou. Stavba za necelé dvě miliardy korun je podle nich předražená a peníze je možné využít jinde a lépe. Třeba na léta plánovanou dálnici D43. „Boskovická spojka pomůže odvést auta z Brna. Hodně lidí z okolí Boskovic tam jezdí za prací. Vlakem se tam dostanou rychleji. Dálnici by pak mohly víc využívat kamiony,“ sdělil zastupitel Nečas.