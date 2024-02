Nejúspěšnější školy na Blanensku podle průměrného výsledku testu z češtiny: Olešnice 67,05 %

Lysice 66,27 %

Benešov 66,11 %

Lipůvka 64,67 %

Kunštát 60,62 % Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

„Zmíněnou statistiku úspěšnosti jsem zaznamenal. Co se týká češtiny, tak musím uznat, že ve třídě, kam chodí dcera, na ni klade paní učitelka velký důraz. Dceru čeština baví a nemá s tímto předmětem problém, i když ho berou opravdu dopodrobna a důsledně. Myslím si, že doučování a speciální přípravu potřebovat nebude a výuka ve škole ji na přijímací zkoušky připraví dostatečně,“ řekl Deníku muž.

Olešnická základní škola vykazovala u češtiny na prvním místě v regionu úspěšnost přes 67 procent. V matematických vědomostech pak byla na Blanensku druhá s úspěšností lehce přes 53 procent.

Ředitel je k datům spíše skeptický

Ředitel školy Zdeněk Peša nechtěl ze zmíněných dat dělat velkou vědu a byl k nim spíše skeptický. „Příprava a přijímací zkoušky, tak jak jsou nastavené nyní, jsou podle mého hlavně velký byznys. Myslím si, že jejich pojetí nekoresponduje s tím, co mají žáci v rámci výukových programů umět,“ poznamenal Peša.

Na druhou stranu řekl, že v úspěšnosti olešnické školy se zřejmě odráží stabilní kolektiv kantorů s letitou praxí. „A také to, že jsme v podstatě venkovskou školou, i když je Olešnice město. Děti tady asi tolik nerozptylují lákadla dnešní moderní doby a mají ke škole možná blíž. Ale to je jen moje domněnka. A co se týká přípravy na přijímací zkoušky, tak v deváté ročníku se na ni samozřejmě zaměřujeme, ale není to prvoplánové,“ dodal Peša.

Nejúspěšnější školy na Blanensku podle průměrného výsledku testu z matematiky: Lysice 53,79 %

Olešnice 53,01 %

Benešov 51,91 %

Černá Hora 50,64 %

Letovice 50,37 % Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Data organizace Cermat z posledních pěti let ukazují, že nejlepších výsledků dosahovali v přijímacích testech na střední školy žáci devátých tříd z Prahy a Brna a jejich okolí. Velmi dobře si vedou i žáci ze Zlínska, Třebíče a Blanenska. Nejslabší průměrné výsledky mají žáci ve strukturálně postižených regionech na severu a západě Čech, a také na Jesenicku, Bruntálsku nebo Karvinsku.

Výsledky potvrzuje i školní inspekce

Jak uvádí programový ředitel společnosti EDUin Miroslav Hřebecký, tyto oblasti vykazují dlouhodobě podprůměrné výsledky vzdělávání i podle dat České školní inspekce. „Je to způsobeno především vysokou koncentrací obyvatel s nízkou vzdělaností, která souvisí i s minimálními výdělky a vysokou nezaměstnaností,“ řekl Hřebecký.

Otestujte své znalosti v aplikaci Aimos Přijímačky s Deníkem: V aplikaci Aimos si každý může otestovat své znalosti a na základě výsledků se posléze zaměřit na to, v čem má nedostatky. Aplikace také umožňuje vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s preferovanými středními školami. Po vyplnění vstupního testu bude uživateli vytvořen individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsobený doplňování znalostí potřebných k úspěšnému přijetí na vybranou střední školu. Aplikace je dostupná na adrese www.aimos.cz.

Také mezi školami s nejvyšší průměrnou úspěšností dominují ty z hlavního města. Mezi desítku nejúspěšnějších škol v češtině se dostaly ale i školy z Pardubic, Hradce nad Moravicí nebo Brna. Mezi top 10 školami v matematice jsou mimopražské jen dvě - brněnská a pardubická.

Přesné důvody toho, proč jsou některé školy úspěšné a jiné nikoliv, nejsou zřejmé. „Je třeba analyzovat data a identifikovat přístup těch úspěšných škol, abychom ho mohli později implementovat i ve školách, které teď tak dobré výsledky nemají,“ řekl ředitel společnosti prijimacky.ai Pavel Osvald.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

JAN CHARVÁT

IRENA HONSNEJMANOVÁ