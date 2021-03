Jak se vám v Ladné žije?

Moc dobře, jsem z Poštorné, avšak moje rodina z Ladné asi pochází. Přišla jsem sem v roce 1987 učit a mezi lety 1995 až 2003 a potom 2007 až 2011 jsem působila v místní škole jako ředitelka. Přestože jsem v mezičase odešla učit zpět do Břeclavi, opět jsem se sem do Ladné vrátila. Zřejmě je to můj osud. (úsměv). Neumím si představit, že bych bydlela někde jinde. Ladná je velmi klidná obec.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Máte nějaká oblíbená místa v katastru obce, kam ráda vyrážíte?

Během práce se dostanu na spoustu míst, proto musím zcela upřímně přiznat, že pokud chceme s rodinou vyrazit na výlet, pak jedeme někam pryč z obce. Když už se ale jdu projít s partnerem a psem po obci, tak spíš večer, abych zkontrolovala, jestli svítí všechna světla na hřbitově, jestli je v pořádku veřejné osvětlení a podobně. To je už asi nemoc z povolání. (smích)

Před nedávnem jste dokončili novou čistírnu odpadních vod. Už je v provozu?

Ano, chybí nám již jen něco papírově dořešit. Čistírna je spuštěná od konce minulého roku, lidé se nyní postupně připojují na kanalizaci. Rozdíl jsme okamžitě poznali v toku místní říčky Trkmanky, který je rázem zcela čistý.

Co vás v nejbližší době čeká, co byste rádi započali?

Nejdůležitější je výstavba nové mateřské školy, která by měla začít v letošním roce. Rádi bychom vystavěli chodník k místní firmě Alba Metal. Řada lidí z obce zde pracuje a do zaměstnání chodí pěšky. Je pro nás důležité zajistit jejich bezpečnost. Do budoucna bychom pak rádi postupně opravili silnice, chodníky a veřejné osvětlení v celé Ladné. Uvidíme ale, jak na tom budou rozpočty obcí. Požádali jsme také o dotaci na doplnění a rozšířené mobiliáře dětského hřiště. Zde by měla přibýt pro děti lanovka.

V Ladné si letos připomenete sedm set padesát let od založení obce. Chystáte k tomuto výročí nějaké oslavy?

Ano, ovšem zatím nevíme, zda nám něco podobného koronavirus dovolí. Momentálně jsme spíš rozpačití. Pokud by to však epidemiologická situace přece jen umožňovala, rádi bychom oslavy pojali jako dvoudenní akci.

K této příležitosti bychom uspořádali výstavu, zároveň bychom i promítali staré filmy o obci, které jsme si nechali vyčistit. Podařilo se nám natočit i jeden zcela nový několikaminutový film, který pro příští generace zachycuje, jak obec vypadá nyní.

V sobotu by zahrála Mistříňanka a Karel Gott Revival a v neděli Melody Gentlemen z Lednice. Nechyběl by zábavný program pro děti, ani krájení velkého obecního dortu. Kromě toho bychom oslav využili k založení nové tradice sjezdu rodáků, který by se pak mohl konat pravidelně každých pět let.