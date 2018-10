Při výlovu Olšovce v síti uvízl i sumec albín

Jedovnice – /FOTOGALERIE, VIDEO/ Výlov jedovnického Olšovce, největšího rybníku na Blanensku, je velká událost. Nejenom pro místní. Kdo se chce vyhnout davům lidí a ušetřit si nervy při parkování, měl by si přivstat, varují každoročně pořadatelé dvoudenní akce s jarmarkem.

V sobotu před osmou ráno to ale vypadá, že budík zadrnčel o poznání dřív ve stovkách domácností. Parkoviště u rybníku Dymák, který je několik set metrů od Olšovce, se rychle plní.

V mlžném oparu šlapou po pěšině zapadané žlutým listím k Olšovci hloučky lidí. „Raději jsme si přivstali. Davy lidí nemusíme. Dlouhá léta jsme jezdili na výlov k rybníku Vrkoč. Ale to už byla masová záležitost. U Olšovce si dáme něco dobrého a odpoledne odjíždíme na oslavu,“ říká Lenka Šťastná z brněnských Černovic. Její manžel Petr se těší na rybí polévku. „To je moje. Na rybí polévce doslova ujíždím. Určitě si zde také koupíme rybu na Vánoce,“ usmívá se muž.

Na hrázi Olšovce je už pořádně živo a záplava stánků. Vůně rybiny a bahna se mísí s grilovanými klobásami, trdelníkem nebo nudlemi. „Chleba si nedám, ten není moc zdravý. Radši klobásu,“ vtipkuje u stánku s uzeninami jeden z příchozích.

Mezi stánky se prochází také manželé Holí z Brna. „Do Jedovnic jezdíme na výlov pravidelně. Ceny ryb jsou zde velmi slušné a určitě si nějakou koupíme. Nevynecháme ani rybí speciality. Já si dám rybí hranolky. Do bahna bych ale už ryby lovit nevlezl, i když jsem kdysi rybařil. Je to rasovina,“ říká Miroslav Holý.

V lovišti pod hrází se zatím rybáři připravují na druhý zátah. Po tom prvním uvízli v síti hlavně kapři s amury a tolstolobiky. V kádích plavou i pěkní líni a candáti, včetně výstavních štik. „Podařilo se nám vytáhnout také asi patnáctikilového sumce albína. Už rejdí nahoře na hrázi v bazénku. Na výlov je ale dnes teplo. Rybám mnohem víc svědčí, když je kolem nuly. Třeba candáti jsou hodně choulostiví a musí se rychle vylovit, jinak je po nich,“ hlásí jeden z lovců Miloš, kterému kamarádi říkají Vydra.

Šéf jedovnických rybářů a samotného výlovu Josef Kocman vysílá na hladinu loviště lodě se sítí. Do bahna nastupují rybáři v gumových oblecích. Podle Kocmana ryby v Olšovci přečkaly letošní úmorná vedra a sucho bez potíží a jsou pěkně narostlé. Ceny oproti loňsky zvedli Jedovničtí jen mírně. Za kilo výběrového kapra platí návštěvníci výlovu osmaosmdesát korun. „Tak jedeme, šlapeme. Hoďte sebou. Taháme všichni,“ burcuje kolegy Kocman.

Pohyb po pás v bahně je pro rybáře vysilující a pot se z nich jen řine. „Je to velká dřina šlapat v bahně a táhnout síť. Když jsem byl mladší, také jsem s kamarády zatahoval sítě. Dneska už bych tam nevlezl. To už pro mě opravdu není. Ale ryby chytám dál. Nejraději jezdím do Poličky. A doufám, že si vánočního kapra ještě ulovím v listopadu,“ komentuje zátah pod hrází rybníka Zdeněk Matonoha z Bystřice nad Pernštejnem.

Čím víc se rybáři se sítí blíží ke břehu, tím je delší fronta u kádí pod i nad hrází Olšovce. Konečně na břehu. Síť je plná ryb a rybáři je okamžitě podběráky přendávají do kádí a v plastových vaničkách roznášejí do stánků. „Nejvíce zatím chtějí lidé velké kapry i kolem šesti sedmi kilo. Na odbyt jdou také amuři a líni,“ hlásí muž od pokladny jednoho ze stánků a obsluhuje dalšího zákazníka. Kdo nestihl výlov v sobotu má šanci ještě v neděli.