Vzácná katalpa trubačovitá se probojovala do finálového kola ankety Strom roku 2023. Strom poutá pozornost návštěvníků v samotném srdci zahrady prvorepublikové vily Stiassni v Brně. Bude soutěžit s dalšími devíti stromy z celého Česka. Pro ten nejzajímavější mohou lidé hlasovat v online anketě od 24. července do 8. října 2023.

Tento strom přežil vyvrácení větrem i několik stavebních úprav ve svém okolí. Jakoby tak sám na sobě odrážel tragické události 20. století a osud židovské rodiny původních majitelů vily. Houževnatý strom, který má devadesát pět let, bojuje v soutěži s číslem sedm.

Další finalista z jihomoravského kraje je lípa velkolistá, která roste na školní zahradě v Sulíkově na Blanensku již čtyři sta let. Tento majestátní strom pamatuje děti italských uprchlíků i romské chlapce, kteří jednoho dne nepřišli do školy, protože byli odvezeni do koncentračního tábora. Lípa je symbolem svobody a připomínkou, že dobro nakonec vždycky zvítězí. Tato krásná lípa soutěží s číslem šest.

O tom, který z deseti vybraných stromů vyhraje, bude rozhodovat veřejnost v on-line hlasování od letošního 24. července do 8. října.