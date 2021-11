/HISTORICKÉ FOTO/ Zastřelený policista. Těžce zraněný muž a žena. A další dva civilisté s prostřílenýma nohama. Výlet dvou vojáků, kteří bez vědomí velitele opustili střežený objekt ve Veselici na Blanensku a vyrazili na tancovačku do nedalekého Žďáru, měl při jejich zpáteční cestě tragickou dohru. O život tehdy přišel příslušník Sboru národní bezpečnosti Alfons Lakota z Obůrky, když se snažil jednoho z ozbrojených zběhů zadržet.

Před sto lety se narodil Alfons Lakota. Policistu z blanenské Obůrky zastřelil u Petrovic opilý vojín. | Foto: ARCHIV IVANY BERANOVÉ

Den před šestačtyřicátými narozeninami ho nad ránem ze zálohy ze samopalu zastřelil při jízdě na motorce opilý vojín Jan Ďurina. „Na polní cestě do Vavřince za sebou zjistil motocykl. Vyčkal až se přiblíží a z bezprostřední blízkosti vystřelil proti posádce motocyklu dávku střel. Jednou z nich zasáhl do boku podpraporčíka Alfonse Lakotu. Ten svému zranění krátce na to podlehl,“ stojí v dobovém roszudku vojenského soudu, který má redakce Deníku k dispozici.