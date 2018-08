Přežije jen nejtvrdší hasič. V Dobravici pořádají další ročník ostrého závodu

Jižní Morava /ANKETA/ - Je to víc než rok, co se do rukou farnosti ve Veverské Bítýšce na Brněnsku vrátil vzácný obraz Madony z Veveří na Brněnsku. Madona byla jen jedním z případů, kdy v kraji díky církevním restitucím získala církev zpět svůj dříve zabavený majetek. Nyní společnost názorově rozděluje návrh komunistů dodatečně zdanit finanční náhrady za nevydaný majetek při církevních restitucích. Jak řekli Brněnskému deníku Rovnost v Panelu Deníku jihomoravské osobnosti, většině se tento návrh nelíbí.