/VIDEO, FOTOGALERIE/ Policejní auta, ochranka, hloučky turistů s fotoaparáty a novináři. Všichni v úterý před čtvrtou odpoledne čekali před Domem přírody Moravského krasu na příjezd prezidentské kolony limuzín. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou přijeli na Blanensko z Brna, kde dopoledne zahájili dvoudenní návštěvu Jihomoravského kraje.

Prezident Petr Pavel navštívil Moravský kras. | Video: Deník/Jan Charvát

Prostory expozice, v níž prezidentský pár čekala debata se starosty z regionu, nejprve prohledal speciálně vycvičený pes. „Je to německý ovčák, pět let starý a jmenuje se Nastěnka. Je speciálně vycvičený pro hledání výbušnin,“ řekla Deníku policejní psovodka, která se představila jako Anna.

S fotoaparátem čekal před Domem přírody Moravského krasu například Pavel Kuchař z nedalekého Ostrova u Macohy. Přijel na kole. „Vidět na blízko pana prezidenta s manželkou je pro mě velký zážitek. Takového státníka jsem ještě v životě neměl šanci vidět na několik metrů. Snad mě ochranka nezažene pryč,“ hlásil kolem půl čtvrté odpoledne muž.

Na lavičce vyčkával i Leoš Sedlák z Blanska s dcerou Leonou Fouskovou. Oba s nachystanými mobilními telefony na fotografování. „Udělali jsme si dnes pěkný výlet. Skončila jsem v práci dřív a táta mě vytáhl ven. Koupil si elektrokolo a jezdí hodně. Vyjížďkujsme spojili s návštěvou pana prezidenta v Moravském krasu. Chtěli jsme ho s jeho paní vidět naživo. Kdysi ještě na vysoké škole jsem v Brně viděla Václava Havla, tuším že to bylo při návštěvě anglické královny,“ vyprávěla žena.

Velký zážitek

O kousek dál pak obsluha pucovala vláček, který vozí turisty do světoznámých Punkevních jeskyní, kam měl prezidentský pár ještě zamířit na prohlídku v odpoledních hodinách. „Řekli mi, ať jsem o půl páté nachystaný. Víc nevím. Jestli povezu pana prezidenta, bude to pro mě velký zážitek. Asi před dvaceti lety jsem vezl Miloše Zemana, ale to ještě neúřadoval jako hlava státu,“ líčil řidič vláčku.

Prezident s chotí dorazili do Moravského krasu v úterý krátce po čtvrté hodině odpoledne, kde je před Domem přírody přivítala delegace v čele s blanenským starostou Jiřím Crhou.

Nechyběla ani bývalá boskovická místostarostka a senátorka Jaromíra Vítková. „Pokud bude čas, chci při debatě otevřít otázku infrastruktury na Blanensku a silnice I/43. Klíčová je z mého pohledu také problematika čištění odpadních vod v Moravském krasu a nedostatek lékařů na Blanensku,“ sdělila před začátkem debaty.

Kolem půl páté odpoledne sikuzi se starosty opustila první dáma a zamířila ve vládní limuzíně směrem na Blansko. Ještě před nástupem do auta se s ní stihlo několik lidí vyfotografovat.

„Paní prezidentová, moc vám to sluší a fandíme vám,“ zaznělo při jejím odjezdu z davu příchozích. Krátce po páté hodině odpoledne pak nasedl prezident Petr Pavel v doprovodu jihomoravského hejtmana Jana Grolicha do vláčku a odjeli směrem Punkevní jeskyně. Z krasu pak prezidenská kolona zamířila do Blanska. V osm hodin večer tam bude debata s veřejností v tamním kině.