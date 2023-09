Poblíž Macochy se fotila s ženou prezidenta. Velký zážitek, říká Anežka Hasoňová

/VIDEO/ Bezmála dvacet let pracuje Anežka Hasoňová na Skalním mlýně v srdci Moravského krasu. Nyní prodává v tamním obchůdku suvenýry. V úterý odpoledne měla v krámku návštěvu, na kterou podle svých slov do smrti nezapomene. Za pultem obsloužila první dámu, Evu Pavlovou. Do krasu přijela společně s manželem Petrem Pavlem.

Anežka Hasoňová v Moravském krasu prodává suvenýry. V úterý sama jeden ukořistila, vyfotila se s manželkou prezidenta Evou Pavlovou. | Video: Deník/Jan Charvát