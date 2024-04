Proč jste tuto nabídku vzal?

Z různých stran znělo, že jsem si měl vybrat jiné místo než boskovickou nemocnici. Je tam špatná dopravní dostupnost, špitál má problémy, je tam politická šavlovačka. Jestli dostaneš jinou nabídku, jdi jinam! Takové jsem měl reference. To mě ale popravdě nabudilo s tou situací něco udělat. Čím víc kritiky jsem slyšel, tím větší byla motivace zkusit nemocnici posunout dál a zlepšit její stav. I když upřímně moje rodina z toho nadšená není. Zase budu dojíždět a spát mimo domov. Bydlím na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Takto se po Moravě toulám už asi devět let. Určitě tady ale nejsem, abych si vylepšil osobní kredit. V šedesáti se kariéra nedělá. Nepolepším si oproti poslednímu zaměstnání ani ekonomicky. Chtěl bych sobě, zaměstnancům a zřizovateli nemocnice dokázat, že ještě nepatřím do starého železa.

Jenže post jednatele boskovické nemocnice je dost nevděčná pozice. Provázaná s lokální politikou, navíc v současné nelehké situaci…

Nejsem místní a neznám politické zákulisí. To půjde mimo mě. Možná je to výhoda. Také mě nezajímá, jestli je moje pozice trvalá nebo dočasná. Jsem připravený dělat práci jak nejlépe umím. Pod jakýmkoliv tlakem i časovou normou. Pokud vedení města nazná, že mi to nejde, tak se rozloučíme. S tím jsem do toho šel. Práce je tady hodně, ne na týdny ani na měsíce. Musí mi to ale také dávat smysl a někam se posunout. Nechci tady být jen proto, že mi patnáctého cinkne na účet výplata.

JSDH Boskovice II. bude mít nového velitele. Pavel Herzán po 20 letech končí

Ovšem politika na této pozici nejde úplně odfiltrovat, Boskovice jsou malé město…

Samozřejmě vnímám, že tu je a bude. Primáři mají nějaké osobní ambice a je to jakoby trošku okořeněné politikou. Jsou v nějaké skupině, někomu nehoví postoje jiných, je tu koalice a opozice. Ne všichni se setkávají na pomyslném středu, jak nemocnici vést a co s ní do budoucna dělat. Hodně to ovlivňuje dění uvnitř nemocnice, personál. Mluvil jsem s předchozím jednatelem, který rezignoval a říkal, že byl unavený a nebyl schopný právě tento politický blok prorazit.

U předchozího jednatele Miloslav Kavky rezonoval na veřejnosti i na jednání zastupitelstva problém ohledně komunikace s personálem. Ta prý byla slabší. Jak to vidíte vy?

Myslím si, že tato nemocnice je ekonomicky zdravá a má dobrý mančaft. To, že občas někdo s někým nekamarádí, se podle mě dá v rámci dobré komunikace napravit. Musíme se kolektivně bavit i o negativních věcech a hledat řešení. Nikdy to nemůže být on man show, kdy šéf sedí v kanceláři, posílá emaily, telefonuje, přikazuje a zakazuje. Jako jednatel musím jít přímo do terénu a přinést z něj informace, která podpoří nebo nepodpoří moje rozhodnutí.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

V současnosti boskovickou nemocnicí asi nejvíc pálí chybějící lékaři. Stále se nedaří například sehnat primáře na dětské oddělení. Tam je navíc už několik měsíců uzavřené lůžkové oddělení. Jak tento problém vnímáte?

Víte, dětský lékař je v této branži na žebříčku velmi atraktivní zboží. Zároveň nedostatkové. Chtějí mít klid na práci a dobrou ekonomiku za zády. Proto mají soukromé ambulance. Když se nebavíme o klinikách a fakultních nemocnicích, tak do malých městských nemocnic se nikdo z nich nehrne. Pracovat s dětskými pacienty je obrovský nápor na nervy a zodpovědnost. Ne každý do toho chce z pozice primáře jít. Věřím, že se to bývalý management i vedení snažilo změnit, ale není kde brát. Je to složitá otázka a kritizovat umí každý. Starostka ani jednatel nejsou bozi. Jestli si někdo myslí, že nastoupí Dembiňák a přijedou dva autobusy se sestřičkami a lékaři, a vše bude zalité sluncem, tak tak to opravdu nefunguje. Podstav mají i ve výrazně větších zdravotnických zařízení. Boskovice jsou navíc trošku z ruky.

Nadšenec otevře v Adamově autoarchiv. Představí krasavce z východu

Nemělo by se vedení nemocnice, potažmo město starat o lepší náborové podmínky? Zvýšit platy, nabídnout něco navíc?

Jen o penězích to rozhodně není. Velkou roli hraje například dojíždění nebo možnost bydlení přímo v místě zaměstnání. Sociální jistota. Pokud město obecně nabídne zdravotnickému personálu lepší sociální program, třeba možnost nájemního bydlení pro mladé lékaře, kvalitní vzdělání pro jejich děti nebo nějakou dotaci, náborový příspěvek při podpisu smlouvy, je to možná cesta, jak přivést do nemocnice nové zaměstnance.

Nejen ve veřejném prostoru dlouhou dobu zní hlasy o převodu městské nemocnice v Boskovicích po kraj. Nebo ji privatizovat?

Jestli nemocnice půjde pod kraj nebo do soukromých rukou, je vždy politické rozhodnutí. Do toho nemá jednatel co mluvit, může to vzít jen na vědomí. A můj čistě osobní názor, ne jako jednatele? Pokud nemocnici převezme kraj nebo soukromý subjekt, tak jenom proto, aby z ní udělal léčebnu dlouhodobě nemocných. Nemám to ale ničím podložené, jen vycházím z letitých zkušeností ve zdravotnictví. Pracoval jsem v krajských i městských nemocnicích. Léčebny jsou pro soukromé subjekty zajímavý džob, kde se vydělávají velké peníze. Jihomoravský kraj jich v současnosti také nemá dost a mohl by tím směrem upříti svůj zrak. Svých nemocnic má naopak dost, stejně jako starostí s nimi. Proč by převzal ještě další špitál? Kdybych byl místní, tak bych nehlasoval pro nic jiného, než zachovat nemocnici pod městem.