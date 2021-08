Mezi šestou a osmou hodinou večerní hasiči v kraji zasahovali u asi třiceti událostí. „Kluci se chtěli jít odpoledne koupat. Nechtěla jsem je pustit, protože radar ukazoval, že to bude opravdu fičák. A dobře, že nešli,“ oddychla si.

Bouřka u nich trvala asi jen půl hodiny. „Nejprve bouřilo na druhém kopci, a pak se to dostalo i k nám do údolí. Za patnáct minut bylo po všem, ale byl to šupec. Kroupy měly v průměru i dva a půl centimetru,“ poznamenala Vontorová.

Hasiče v úterý nejčastěji je zaměstnávaly popadané stromy a sloupy elektrického vedení.

V Rájci-Jestřebí v ulici Boženy Němcové poškodila bouřka střechu u jednoho stavení. Hasiči ji zajistili.

„Čerpali jsme také vodu ze zatopených sklepů,“ řekl Deníku mluvčí jihomoravských hasičů David Jirouš. V Kuničkách na Blanensku museli hasiči odstranit ze silnice naplavené bahno, které znemožňovalo průjezd aut.